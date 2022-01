The Spirit: neues Album „Of Clarity And Galactic Structures“ erscheint am 01.04.

Zwei Jahre nach ihrem Vorgängeralbum Cosmic Terror, stürzen Deutschlands The Spirit erneut in die grenzenlose Tiefe des Universums und bannen in ihrem Sound die Angst vor der unbekannten Leere und der Nichtigkeit unserer Menschheit innerhalb des Kosmos. Auf ihrem dritten Longplayer Of Clarity And Galactic Structures, der am 1. April 2022 über AOP Records erscheint, hält das Duo aus Matthias Trautes (Gesang, Gitarre, Bass) und Manuel Steitz (Schlagzeug) an seinen Black/Death-Wurzeln fest, und fügen einen neuen Hauch von Progressive Metal hinzu. Während das Vorgängeralbum von 2019 bereits erste Progelemente enthielt, wurden die vertrackten Taktwechsel und virtuosen Instrumenteneinlagen nun ein fester Bestandteil des Banduniversums.

Mit einem Coverartwork aus der Feder des renommierten Künstlers Eliran Kantor versehen, wurde das Album erneut in den deutschen Woodshed Studio von V. Santura aufgenommen und gemixt, während die Drumrecordings in den Iguana Studios mit Christoph Brandes stattfanden.

Leider traf die Pandemie das Duo ebenso wie alle anderen Bands und somit konnten lediglich 12 Shows zu dem vorherigen Album Cosmic Terror stattfinden. Mehrere angedachte Europatouren fielen die letzten zwei Jahre ins Wasser, sodass Multi-Instrumentalist und Sänger Matthias Trautes sowie Schlagzeuger Manuel Steitz es nicht erwarten können, zusammen mit zwei Livemusikern endlich wieder die Bühne zu erobern. Zahlreiche Tourdates werden – soweit die Zeiten es zulassen – in Kürze angekündigt. Und auch wenn die Zukunft der Welt noch in den Sternen steht, sind The Spirit immerhin bereit, 2022 erneut nach ihnen zu greifen.

Of Clarity And Galactic Structures erscheint am 1. April über AOP Records. Der Vorverkauf startet in Kürze und in die erste Single wird in den nächsten Tagen enthüllt. Mit einer Laufzeit von 43 Minuten enthält das Album die folgenden acht neuen Songs:

1) Of Clarity And Galactic Structures

2) The Climax Of Dejection

3) Repression

4) Celestial Fire

5) Transition

6) Timbre Of Infinity

7) Arcane Wanderer

8) Laniakea

Weitere Infos über The Spirit:

https://www.facebook.com/thespiritband

https://www.instagram.com/thespirit_band/

Unsere Meinung zum Vorgänger Cosmic Terror: