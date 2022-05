Formosa: veröffentlichen neue Digitalsingle „Her Mama“

Sonnenbrille sitzt, Wassereis parat, Ohren auf hier kommt: Her Mama

Formosa präsentieren ihren neuen Sommerhit rechtzeitig, um den Ghettoblaster am Baggersee aufzudrehen und laut mitzusingen. Für den zusätzlichen Extrakick sorgt Ande Braun von Kissin‘ Dynamite mit einem saftigen Gitarrensolo, dass auch das letzte Eis am Stiel wegschmelzen lässt. Bei den Vocals haben Formosa für diesen Song Unterstützung von Thorsten Rock (The Legendary) bekommen. In Summe entsteht ein energiegeladener Partyrocksong mit Ohrwurmgarantie.

Für das Video ging es in den Süden der Republik an den wunderschönen Bodensee. Nachdem die Band in der Vergangenheit häufig über die Strapazen ihrer Videodreh geklagt hatte, waren die Jungs diese Mal Feuer und Flamme. Drummer Paris Jay dazu: „Was gibt es denn Geileres als einen ganzen Tag über den Bodensee mit einem Boot zu ballern?“ Auch Ande von Kissin‘ Dynamite war leicht für den Bootsausflug zu begeistern und lieferte mit dem Gitarren-Solo auf der Spitze des Bootes, epischste Bilder für die Nachwelt. Beim Schauen des Videos bleibt einem nichts anderes übrig als mitgerissen zu werden und in Urlaubsgefühlen zu schwelgen. Daher hier der Tipp: kühles Bier auf und Film ab!

Aktuelle Tourdaten:

11.06. Essen – Formosa Bierfest im Cafe Nova

24.06. Hamburg – Logo | Supporting: Hardbone

04.11. Wilhelmshaven – Pumpwerk | Supporting: Ohrenfeindt

05.11. Kiel – Räucherei | Supporting: Ohrenfeindt

11.11. Fulda – Kreuz | Supporting: Ohrenfeindt

12.11. Stade – Schlachthof | Supporting: Ohrenfeindt

17.11. Berlin – Frannz | Supporting: Ohrenfeindt

18.11. Hannover – Musikzentrum | Supporting: Ohrenfeindt

19.11. Loreley – Metalship | Festival

24.11. Passau – Zauberberg | Supporting: Ohrenfeindt

25.11. Konstanz – Kulturladen | Supporting: Ohrenfeindt

26.11. Tübingen – Sudhaus | Supporting: Ohrenfeindt

27.11. Saarbrücken – Garage | Supporting: Ohrenfeindt

01.12. Augsburg – Spectrum | Supporting: Ohrenfeindt

02.12. München – Backstage | Supporting: Ohrenfeindt

03.12. Aschaffenburg – Colossaal | Supporting: Ohrenfeindt

04.12. Nürnberg – Hirsch | Supporting: Ohrenfeindt

09.12. Bochum – Matrix | Supporting: Ohrenfeindt

10.12. Köln – Luxor | Supporting: Ohrenfeindt

26.12. Hamburg – Grünspan | Supporting: Ohrenfeindt

Line-Up:

Nik Bird – Bass/Vocals

Nik Beer – Guitars

Paris Jay – Drums

Links:

https://www.formosaband.com

https://www.facebook.com/Formosa.Band/