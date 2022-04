Formosa veröffentlichen das offizielle Video zu Let It Go, dem ersten Teil der Doppel-Single Let It Go / Saturday Night.

Mit Let It Go präsentieren sich Formosa von einer für sie eher unüblichen Art und Weise. Der Song ist eine ruhigere Rocknummer voller verschiedenen Emotionen. Teilweise melancholisch und bluesig aber immer melodiös geht der Song unter die Haut. Mit einem Hauch Western und Thin Lizzy liefern Formosa eine Ballade über das Loslassen der Dinge, die einen zu Boden drücken. Das Schlechte und die Scham werden zurückgelassen, wodurch die Freude an der Liebe und am Leben beginnt.

Das Video zu Let It Go zeigt einen verlorenen Wanderer, der durch Wälder streift sowie die Band auf einer Waldlichtung. Der Dreh fand bereits im Sommer 2021 statt und wurde von einer Horde von Mücken begleitet, wie Gitarrist Nik Beer zum Besten gibt: „Die scheiß Viecher sind uns beim Dreh die ganze Zeit in den Mund geflogen.“

Der zweite Song Saturday Night ist das Yin zum Yang. Mit 2:12 min ist der nach vorne treibende, gutgelaunte Song das Gegenstück zu Let It Go. Knackig kurz bringt er die Energie der Band auf den Punkt. Es ist ein klassischer Song über das Feiern, die Liebe und die Lust mit klassischem Mitsingparts. Gute Laune ist garantiert, und dazu gibt es noch ein wunderschönes Gitarrensolo.

Line-Up:

Nik Bird – Bass/Vocals

Nik Beer– Guitars

Paris Jay – Drums

Links:

https://www.formosaband.com

https://www.facebook.com/Formosa.Band/