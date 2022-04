Terror: „Pain Into Power“ – Scott Vogel zelebriert 20 druckvolle Minuten lang Metal-Hardcore auf höchstem Niveau

Terror melden sich zurück!

Am 6. Mai erscheint bei End Hits Records das achte Album der legendären Metal/Hardcore-Vorreiter und es sprüht vor Energie, wie man sie von einer Band, die seit zwei Dekaden das Genre prägt, nie erwartet hätte. In lediglich 20 Minuten setzt Frontmann Scott Vogel eine Vielzahl an Statements, unterstützt von weiteren Szene-bekannten Gesichtern, darunter Madison Watkins (Year Of The Knife) und Cannibal Corpse-Sänger George „Corpsegrinder“ Fisher.

Nun erschien mit Boundless Contempt eine weitere Vorab-Single, deren Kompromisslosigkeit stellvertretend für das ganze Album steht. Die Kontinuität, mit der die 2002 gegründete Hardcore-Band aus Los Angeles auch heute noch pausenlos aktiv und wütend ist, hat ihnen den Status einer der einflussreichsten und legendärsten Gruppen eingebracht, die die Szene zu bieten hat. Mit ihrem achten Studioalbum Pain Into Power spannt die Band nun eine Brücke zwischen ihrer eigenen Vergangenheit und ihrer Gegenwart. Gründungsmitglied Todd Jones (Nails) kehrte zur Band zurück und produzierte ein außergewöhnlich intensives Album, das beweist, dass die Zukunft von Terror so schnell, hart und aggressiv wie eh und je aussieht.

Im Anschluss an die Album-Veröffentlichung von Pain Into Power werden Terror erneut auf Tour auf Europas Hardcore- und Metal-Festivals kommen, bevor sie im Herbst gemeinsam mit Lionheart zurückkehren.

Terror // Live 2022

17.06.2022 – DE – Düsseldorf – D-Town Distortion Open Air

19.06.2022 – DE – Saarbrücken – Reality Bites

25.06.2022 – NL – Ysselsteyn – Jera on Air Festival

26.06.2022 – FR – Clisson – Hellfest

07.10.2022 – DE – Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

08.10.2022 – DE – Köln – Live Music Hall

09.10.2022 – NL – Eindhoven – Dynamo

15.10.2022 – AT – Weins – Simm City

18.10.2022 – DE – München – Backstage Werk

19.10.2022 – DE – Nürnberg – Löwensaal

20.10.2022 – DE – Berlin – Huxleys Neue Welt

21.10.2022 – DE – Hamburg – Markthalle

22.10.2022 – DE – Leipzig – Felsenkeller

23.10.2022 – DE – Wiesbaden – Kulturzentrum Schlachthof