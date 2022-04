Full Metal Cruise IX: mit Volldampf voraus! Weitere Künstler an Bord, Kabinen werden knapp

Die Vorbereitungen für Europas härteste Kreuzfahrt laufen weiter auf Hochtouren! Damit es auf der Full Metal Cruise IX vom 02.06.2022 bis 07.06.2022 von Bremerhaven über Invergordon und Newcastle nach Bremerhaven auch hart, laut und legendär wird, haben weitere Künstler für die Reise auf der Mein Schiff 3 angeheuert.

Mit an Bord gehen die schwedischen Heavy Metal-Helden Hammerfall, die Hardcore-Rocker Annisokay und die W:O:A-Hausband Skyline. Die eidgenössischen Sleazer Cobra Spell und die Schweden-Hardrocker Bai Bang liefern Partystimmung, Frozen Crown hingegen schmieden feinsten italienischen Power Metal.

„Ein großes Lob gebührt unserem Booking Team, das uns noch vor Ostern die nächsten Eier ins Nest legt“, so Carsten Thöle, Projektleiter FMC. „Erneut bringen wir einige der größten Namen der Metal-Welt mit spannenden Newcomern zusammen, was gemeinsam mit unseren Standards wie den bereits im Reisepreis enthaltenen Full Metal Drinks oder Tattoostudios mal wieder für die einzigartige Full Metal Cruise-Stimmung sorgen wird“. Tom Küppers, Marketingleiter FMC ergänzt: „Wir möchten uns außerdem ganz herzlich bei allen bedanken, die uns mit einer Buchung der FMC IX ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Die ersten Kategorien waren in kürzester Zeit vergriffen, aktuell gibt es nur noch wenige freie Kabinen. Wer also mit uns in See stechen möchte, der sollte besser jetzt zugreifen, bevor es zu spät ist“.

Die noch verfügbaren Kabinen können unter diesem Link gebucht werden.

Das musikalische Billing der Full Metal Cruise IX sieht bisher wie folgt aus:

Hammerfall

Apocalyptica

Overkill

Kärbholz

Diamond Head

Satan

Eric Fish & Friends

Skyclad

Annisokay

Mundstuhl

Burning Witches

Cobra Spell

Insanity Alert

Mister Misery

Skyline

Motörizer

Bai Bang

Mr Irish Bastard

Frozen Crown

Ergänzt wird diese musikalische Angebot mit einem bunten Rahmenprogramm, welches zu einem späteren Zeitpunkt separat bekannt gegeben wird.

Das maritime Metal Event findet vom 02. bis 07. Juni 2022 statt. Die Reise beginnt und endet in Bremerhaven, von wo aus es Richtung Großbritannien geht. Den ersten Stopp legt die Mein Schiff 3 nach einem Seetag in Invergordon nahe den schottischen Highlands ein, von dort aus geht es nach Newcastle, der Geburtsstadt von AC/DC-Sänger Brian Johnson. Nach einem weiteren Tag auf See geht es abschließend zurück nach Deutschland.

Durchgeführt wird die Full Metal Cruise IX von der TUI Cruises GmbH und der Full Entertainment GmbH.

Die Full Entertainment GmbH hat sich die Konzeptionierung, Produktion und Durchführung von außergewöhnlichen Eventurlaub-Angeboten wie z.B. Full Metal Cruise und Full Metal Holiday – Destination Mallorca auf die Fahne geschrieben. Die Kombination aus Urlaub zusammen mit Live-Musik, großer Nähe zwischen Künstlern und Fans und einem umfangreichen, exklusiven Rahmenprogramm zeichnet diese Events aus. Die Full Entertainment GmbH gehört zum Netzwerk der Firma International Concert Service (ICS), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch vielfältige Kompetenzen in allen relevanten Bereichen der Musik ein klar durchstrukturiertes Gesamtbild zu schaffen. Das Netzwerk besticht mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Festival- und Konzertveranstaltungen, Tourneebooking, Künstlerbetreuung, Label, Verlag, Vertrieb, Internetradio, Shop, Mailorder, Promotion, Reisen und Ticketing. Das Flagschiff vom ICS Network ist das Wacken Open Air, das größte Heavy Metal-Festival der Welt.