Formosa: schütteln die Knochen mit ihrem neuen Song „Boneshaker“

Formosa bezeichnen ihren Bandbus liebevoll als Boneshaker – schließlich rüttelt er die Knochen der Jungs auf Tour ordentlich durch. Auch wenn man nicht immer sicher ist, ob der alte Bandbus nicht auf halber Strecke auseinanderfällt, liebt die Band ihr Tourgefährt. Der klapprige Boneshaker steht sinnbildlich für den Rock’n’Roll und das Leben auf Tour. Es rumpelt, es knarzt und man weiß nie, was einen erwartet. Kopfschmerzen sind vorprogrammiert… Aber am Ende liebt man es einfach abgöttisch.

Boneshaker ist ein kraftvoller Rocksong, bei dem man nicht anders kann als mit dem Kopf mitzuwippen. Die energetischen Drums drücken, die markante E-Gitarre rifft, der Bass rollt und der Gesang bildet die Kirsche auf der Torte. Die Vollendung eines prägnanten Rocksongs, der für gute Laune steht und nicht langweilig wird. Boneshaker ist inhaltlich sowie musikalisch ein klassischer Formosa-Song. Er handelt davon, wie geil es ist, mit seinen besten Freunden auf Tour zu sein und jede Gießkanne auf dem Kontinent kennenzulernen, mit allen Höhen und Tiefen. In dem einen Moment steht man vor Tausenden von Menschen und wird bejubelt, im nächsten Moment friert man nachts im Auto und fragt sich, ob das hintere Rad schon immer so laute Geräusche gemacht hat. Schließlich sitzt man eine Stunde später im Zug in die nächste Stadt. Müde, frustriert, aber immer noch heiß auf die nächste Show, denn der Formosa Zug rollt immer weiter.

Das Video wurde beim Formosa Bierfest in der ausverkauften Zeche Carl in Essen aufgenommen. „Vom Dreh haben wir zur Abwechslung mal kaum was mitbekommen. Wir haben unsere Show abgeliefert und Erdi (Dominik Scharf), unser Kameramann, hat draufgehalten. Auch mal nice.“ – Nik Bird (Sänger)

Album Releaseshow: 31.01.25 – Düsseldorf – Pitcher

Album: 31.01.25 Formosa – Pyrite (Metalmosa Records/Cargo)

Vorbestellen: https://fm.cargo-records.de/formosa-pyrite