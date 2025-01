Formosa: haben ihr neues Album „Pyrite“ veröffentlicht

Mit Vorfreude erwartet und nun ist es endlich da – das neue Album von Formosa hat das Licht der Welt erblickt. Pyrite markiert einen weiteren Meilenstein in der Karriere der Band, die in der Rockszene längst einen Namen hat. Formosa, bestehend aus Nik Bird (Gesang), Nik Beer (Gitarre), Paris Jay (Schlagzeug) und Lukas Bierbrauer (Bass), sind für ihren kraftvollen Sound und ihre energetischen Live-Auftritte bekannt. Mit einer Mischung aus melodiösem Hard Rock, Heavy Metal und einem Hauch von Powermetal begeistert die Band seit Jahren Fans in ganz Europa und darüber hinaus. Das neue Album verspricht, den unverkennbaren Stil der Band weiterzuführen und gleichzeitig neue klangliche Horizonte zu erkunden. Pyrite bietet eine dynamische Mischung aus druckvollen Gitarrenriffs, mitreißenden Melodien und hymnischen Refrains. Damit bleiben Formosa ihrem Markenzeichen treu, setzen aber noch mal eine ordentliche Schippe oben drauf.

Jeder der 13 Tracks ist in Formosamanier komponiert und erzählt von Alltagssituationen oder auch Tagträumereien. Neben ernsten Themen wie Frustration und Verzweiflung halten Formosa die Waagschale mit Songs, die schlicht dem Spaß an der Freude huldigen und auch zeigen, dass eine naive, nahezu narrenhafte Sicht auch hin und wieder der Seele guttun kann. Der Albumtitel Pyrite ist eine Erinnerung daran, dass nicht alles so ist, wie es scheint, denn das Mineral Pyrit ist auch besser bekannt als Katzen- bzw. Narrengold.

Nik Bird: „Pyrite ist für mich das bisher beste Album. Wir haben sehr viel Herzblut hineingesteckt und ich finde, das kann man auch hören“. Formosa zeigen Vielseitigkeit und die Fähigkeit, ihre Fans auf die musikalische Reise mitzunehmen. „Wir haben uns weiterentwickelt, sind älter geworden und haben natürlich auch viel mehr persönliche Erfahrungen sammeln können“, sagt Schlagzeuger Paris Jay „Pyrite ist das Ergebnis von zwei Jahren harter Arbeit. Wir freuen uns sehr, es endlich teilen zu können.“

Album Releaseshow:

31.01.25 – Düsseldorf – Pitcher

Formosa als Support von Massive Wagons:

20.04.25 – Hamburg – Bahnhof Pauli

22.04.25 – Aschaffenburg – Colos-Saal

23.04.25 – Osnabrück – Rosenhof

24.04.25 – Nürnberg – Hirsch

02.05.25 – Jena – F-Haus

03.05.25 – Leipzig – Hellraiser

Line-Up

Nik Bird: Vocals

Nik Beer: E-Gitarre

Lukas Bierbrauer: Bass

Paris Jay: Schlagzeug

https://www.instagram.com/formosagram/

https://www.facebook.com/Formosa.Band/

https://formosaband.com/