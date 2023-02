Formosa veröffentlichen Living On A Blade, die erste Single aus dem kommenden Studioalbum Bittersweet, welches am 21.04. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Hier das offizielle Video zum Song:

Living On A Blade, Formosas neuste Single, ist eine Wucht von Sekunde Null an! Der Song hat alles, was man braucht, ein fettes Gitarrenriff, kompromisslose Drums, einen rollenden Bass und natürlich die unverwechselbare Stimme von Sänger Nik Bird. Die Nummer strotzt nur so vor Energie und ist somit die perfekte erste Single für das kommende Album!

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und zu den Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: