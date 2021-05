Oversense: veröffentlichen neue Single „Be“ (feat. Herma Sick) und beleuchten im Musikvideo die Social Media Parallelwelten

Mit Be (feat. Herma Sick) erscheint die brandneue erste Oversense Singleauskopplung aus dem kommenden Album Egomania. Die Single ist ein kraftvolles Modern Melodic Metal Duett zwischen Danny Meyer und Sick N’ Beautiful Sängerin Herma Sick, bei dem die Social Media Parallelwelten beleuchtet werden. Im dazu gehörigen Musikvideo ist es Regisseur Mirko Witzki (Caliban, Any Given Day, Emil Bulls) gelungen, die Dualität unserer Gesellschaft gekonnt zu sezieren und diese imposant in Szene zu setzen. Oversense laden mit Unterstützung von Herma Sick jetzt hier zu ihrer Abrechnung mit der gekünstelten und oberflächlichen Social Media Scheinwelt mit all ihren Möchtegern-Influencern ein:

Be (feat. Herma Sick) mit seinem vielseitigen Sound in ekstatischer Manier ist, wie auch das am 17.09.2021 über Dr. Music Records erscheinende Album Egomania, ein Must-Hear für jeden Modern Melodic Metal Liebhaber und ist ab sofort bei allen digitalen Musikanbietern erhältlich: https://ffm.to/oversense_be

Live ziehen Oversense feierwütige ausgehungerte Headbanger an den folgenden Terminen in ihren Bann:

10.09.2021 DE-Altgronau, Sinner Rock Festival w/ The New Roses, Marco Mendoza

23.10.2021 DE-Oberhausen, Resonanzwerk w/ Jaded Heart, Yiek

News und Videobeiträge aus dem Universum der vier außergewöhnlichen Musiker gibt es auf ihren unterhaltsamen Social Media Profilen unter www.facebook.com/oversensemusic, www.instagram.com/oversensemusic oder www.youtube.com/oversensemusic zu sehen. Natürlich lohnt sich auch ein Trip zur Bandwebsite unter www.oversense.de. Weitere Details zur Veröffentlichung von Egomania sind zudem unter www.dr-music-promotion.de zu finden.