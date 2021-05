Lost In Grey: veröffentlichen zweite digitale Single und Musikvideo

Die finnische Theatrical-Metal-Band Lost In Grey hat die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Under The Surface für den 2. Juli 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Heute präsentiert die Band die zweite digitale Single Waves. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Video, welches von Teppo Ristola produziert wurde, gibt es hier zu sehen:

Die Band erklärt:

„Seid gegrüßt, ihr alle!

Während wir auf der stürmischen See des Lebens segeln, erleben wir einige Höhen und Tiefen. Manchmal verlieren wir vielleicht den Glauben, dass wir jemals ein Ufer finden werden, und alles, was wir tun können, ist, unsere Angst und Wut herauszuschreien. Manchmal genießen wir aber auch einfach den Sonnenschein und das Abenteuer. So laden wir Dich ein, an Bord zu kommen und mit uns auf den Waves zu segeln.

Mit freundlichen Grüßen, Lost In Grey„

Teppo Ristola fügt hinzu:

„Ich wollte das Musikvideo machen, das den Rockanteil von Lost In Grey betont, ohne die theatralische Seite der Band zu verlieren. Es fühlte sich logisch an, mit der raueren Basis des Songs zu beginnen; Bass, Rhythmusgitarren und Schlagzeug. Der Song selbst hat das Video praktisch geschrieben, also war die Produktion in diesem Sinne ein ziemlich schneller und müheloser Prozess. Ich denke, dieser Track fasst zusammen, worum es bei dem erneuerten Lost In Grey geht.“