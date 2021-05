Little Steven And The Disciples Of Soul: veröffentlichen „Summer Of Sorcery Live! At The Beacon Theatre“ am 09.07.

Das Konzertereignis wurde am 6. November 2019 im ausverkauften historischen Beacon Theatre in New York gefilmt. Summer Of Sorcery Live! At The Beacon Theatre zeigt den mitreißenden Auftritt von Little Steven, a.k.a. Rock And Roll Hall Of Fame-Mitglied Stevie Van Zandt, und seiner Band Disciples Of Soul. Dabei präsentierten sie unter anderem ihr 2019 erschienenes Album Summer Of Sorcery, das mit seinen 12 Titeln den Sommeranfang und das elektrisierende Gefühl der unbegrenzten Möglichkeiten feiert.

Am 9. Juli veröffentlicht Wicked Cool Records/UMe den zweieinhalbstündigen Mitschnitt. Das Konzert in Steven Van Zandts Heimatstadt bildete den Höhepunkt der Summer Of Sorcery– Europa- und US-Tour; es erscheint in unterschiedlichen Formaten wie Blu-ray, als 3CD-Set und als Limited Edition 5LP auf 180g „Psychedelic Psorcery Pswirl“-Farbvinyl exklusiv über den Onlinestore von udiscover-music.de und die Website von Little Steven. Auf der Blu-ray befindet sich das komplette Konzert in HD mit Audio sowohl in Stereo als auch 5.1 Surround-Sound für das bestmögliche Klangerlebnis – abgesehen natürlich vom tatsächlichen Liveerlebnis. Abgemischt wurde das Livealbum von Bob Clearmountain und gemastert von Bob Ludwig. Das Album enthält mitreißende Performances aller Songs von Summer Of Sorcery, viele weitere Tracks aus Van Zandts-Solokarriere sowie einige für SouthSeite Johnny And The Asbury Jukes geschriebene Songs und weitere großartige Coverversionen.

Vorab erschien bereits ein packendes Livevideo von Camouflage Of Righteousness.

HIER kann man Summer Of Socery Live! At The Beacon Theatre vorbestellen.

Während der kompletten Summer Of Sorcery-Tour gesellten sich regelmäßig berühmte Freunde und Familienmitglieder zu Little Steven And The Disciples Of Soul. Ein besonderes Highlight auf Summer Of Socery Live! At The Beacon Theatre ist der Auftritt des unverwechselbaren Peter Wolf, der mit seinem charakteristischen Gesang den kraftvollen Versionen von Freeze Frame (J Geils Band) und der erinnerungswürdigen Protesthymne Sun City (Artists United Against Apartheid) die Krone aufsetzt.

Abgerundet wird Summer Of Socery Live! At The Beacon Theatre mit fast 60 zusätzlichen Minuten Livemusik, darunter sieben bisher unveröffentlichte Bonusmitschnitte aus den Jahren 2017-2019, teilweise mit so berühmten Special Guests wie den australischen Musiklegenden Jimmy Barnes und Peter Garrett, dem langjährigen Freund und E Street Band-Kollegen Nils Lofgren, und dem legendären Nick Gravenites, der zusammen mit Van Zandt eine spektakuläre Version von Electric Flags Groovin’ Is Easy präsentiert. Außerdem gibt es von Peter Wolf noch eine explosive Interpretation des Showstoppers-Hits (Ain’t Nothin’ But A) Houseparty. Van Zandt selbst fand die Version „zu gut, um sie im Regal verstauben zu lassen“. Mit einer starbesetzten Version von Sun City, einem Zusammenschnitt von Performances mit Jimmy Barnes, Jake Clemons, Sam Fender, Peter Garrett, Courtney Hadwin, Garland Jeffreys und Bruce Springsteen, kommt die Party zu einem fulminanten Ende.

“Wir waren die geborenen Außenseiter”, schreibt Van Zandt im Begleittext des Albums, der auch persönliche Kommentare zu den einzelnen Performances enthält. “Wir sind ins Musikgeschäft gegangen, weil niemand sonst uns haben wollte. Und da wir nun einmal da waren, dachten wir, wir könnten auch einfach eine eigene Welt schaffen, denn in die, die wir kannten, passten wir nicht rein. Mit einer Band auf Tour zu sein, ist die ultimative Ausprägung dieser Fantasie. Man reist gemeinsam, steht gemeinsam auf der Bühne, verbreitet Freude. Man sieht die Welt und meidet sie gleichzeitig.”

“Genauso war es mit den als Disciples Of Soul bekannten, singenden Missionaren und Teilzeitexorzisten, die zwischen dem 27. Mai 2017 und dem 6. November 2019 eine dunkle Welt mit ihrem Licht erhellten – eingeleitet mit dem flammenden Soulfire, gefolgt von der finalen, magischen Auflösung durch Summer Of Sorcery. Die Funken des letzteren schwirren dank dieser Aufnahmen noch durch die Luft. Es begann als ein frommer Wunsch und endete als ein erfülltes Versprechen. Genießt es genauso sehr wie wir und dreht die Lautstärke so weit auf, dass Eure Nachbarn die Polizei rufen.”

Arrangiert und produziert wurde das Livealbum von Van Zandt mit Unterstützung des Grammy-Gewinners Geoff Sanoff (Bruce Springsteen, Stephen Colbert). Summer Of Socery Live! At The Beacon Theatre beginnt mit einem ganz speziellen Intro von der Counterculture-Ikone Wavy Gravy. Danach arbeitet sich das Set durch Little Stevens Werk, welches sich jedem Versuch, es in einem Genre zusammenzufassen, widersetzt – von Summer Of Sorcery und dem gefeierten Soulfire, mit dem sich Van Zandt 2017 als Solokünstler zurückmeldete, bis zu Klassikern und Publikumslieblingen aus der illustren Karriere des Songwriters, Gitarristen und Bandleaders. Darunter eine energiegeladene Salve aus drei Songs, die speziell seine Arbeit mit SouthSeite Johnny And The Asbury Jukes ins Scheinwerferlicht stellen: Little Girl So Fine, Trapped Again und Love On The Wrong Seite Of Town. Weitere Highlights sind die spektakulären Coverversionen von On Sir Francis Drake (The Youngbloods), Bristol Stomp (The Dovells), Club-A-Go-Go (The Animals) und Bruce Springsteens Tucson Train.

Summer Of Socery Live! At The Beacon Theatre – Tracklisten:

Blu-Ray:

Intro: Wavy Gravy Communion Camouflage Of Righteousness Party Mambo! Love Again Education On Sir Francis Drake I Visit The Blues Gravity Los Desaparecidos Little Girl So Fine Trapped Again Love On The Wrong Seite Of Town A World Of Our Own Suddenly You Vortex I Am A Patriot Superfly Terraplane Bitter Fruit Forever Summer Of Sorcery Tucson Train Freeze Frame (mit Peter Wolf) Sun City (mit Peter Wolf) Soul Power Twist Out Of The Darkness

Bonus Inhalte:

Bristol Stomp Club A-Go-Go Groovin’ Is Easy (mit Nick Gravenites) (Ain’t Nothin’ But A) Houseparty (mit Peter Wolf) Ride The Night Away (mit Jimmy Barnes) Moon Tears (mit Nils Lofgren) Sun City (mit Jimmy Barnes, Peter Garrett, Sam Fender, Courtney Hadwin, Jake Clemons, Garland Jeffreys, und Bruce Springsteen)

3CD

CD1

Intro: Wavy Gravy Communion Camouflage Of Righteousness Party Mambo! Love Again Education On Sir Francis Drake I Visit The Blues Gravity Los Desaparecidos Little Girl So Fine Trapped Again Love On The Wrong Seite Of Town A World Of Our Own

CD2

Suddenly You Vortex I Am A Patriot Superfly Terraplane Bitter Fruit Forever Summer Of Sorcery Tucson Train Freeze Frame (mit Peter Wolf) Sun City (mit Peter Wolf) Soul Power Twist Out Of The Darkness

CD3



Bristol Stomp Club A-Go-Go Groovin’ Is Easy (mit Nick Gravenites) (Ain’t Nothin’ But A) Houseparty (mit Peter Wolf) Ride The Night Away (mit Jimmy Barnes) Moon Tears (mit Nils Lofgren) Sun City (mit Jimmy Barnes, Peter Garrett, Sam Fender, Courtney Hadwin, Jake Clemons, Garland Jeffreys, und Bruce Springsteen)

5LP

LP1

Intro: Wavy Gravy (Seite A) Communion (Seite A) Camouflage Of Righteousness (Seite A) Party Mambo! (Seite A) Love Again (Seite B) Education (Seite B)

LP2

On Sir Francis Drake (Seite A) I Visit The Blues (Seite A) Gravity (Seite A) Los Desaparecidos (Seite A) Little Girl So Fine (Seite B) Trapped Again Seite B) Love On The Wrong Seite Of Town (Seite B)

LP3

A World Of Our Own (Seite A) Suddenly You (Seite A) Vortex (Seite A) I Am A Patriot (Seite A) Superfly Terraplane (Seite B) Bitter Fruit (Seite B) Forever (Seite B)

LP4

Summer Of Sorcery (Seite A) Tucson Train (Seite A) Freeze Frame (mit Peter Wolf) (Seite A) Sun City (mit Peter Wolf) (Seite B) Soul Power Twist (Seite B) Out Of The Darkness (Seite B)

LP5

Bristol Stomp (Seite A) Club A-Go-Go (Seite A) Groovin’ Is Easy (mit Nick Gravenites) (Seite A) (Ain’t Nothin’ But A) Houseparty (mit Peter Wolf) (Seite A) Ride The Night Away (mit Jimmy Barnes) (Seite B) Moon Tears (mit Nils Lofgren) (Seite 7. Sun City (mit Jimmy Barnes, Peter Garrett, Sam Fender, Courtney Hadwin, Jake Clemons, Garland Jeffreys, und Bruce Springsteen) (Seite B)

Kürzlich kündigte Van Zandt die Publikation seiner allerersten Autobiografie Unrequited Infatuations am 28. September bei Hachette Books an. Vorbestellungen sind schon jetzt HIER möglich. Unrequited Infatuations ist eine lange und abenteuerliche Geschichte über Selbsterkenntnis und beschreibt den kurvenreichen Weg von Van Zandts stets überraschendem Leben – vom Kinderzimmer in einem Vorort in New Jersey Anfang der Sechziger bis auf die größten Bühnen der Welt – nicht nur als Entertainer, sondern auch als Aktivist. Van Zandts außergewöhnliche Odyssee ist mehr als der Bericht eines weltgewandten Nomaden, mehr als die Geschichte eines bahnbrechenden Aktivisten, mehr als der Irrfahrt eines Menschen auf spiritueller Suche und mehr als ein Lehrstück des Rock ’n’ Roll: Sie zeigt, dass man mit Rock und Soul die Welt verändern kann.

2021 erschien bereits die Live-Collection Macca To Mecca!, eine spektakuläre Hommage an die Beatles, erhältlich auf CD/DVD über Wicked Cool/UMe. Album und Konzertfilm präsentieren einen Überraschungsauftritt von Little Steven And The Disciples Of Soul im geschichtsträchtigen Cavern Club in Liverpool während ihrer ausverkauften Europatour 2017. Unter den 14 Tracks befindet sich allerdings auch eine atemberaubende Performance von I Saw Her Standing There aus dem berühmten Londoner Roundhouse mit einem Gastauftritt von Paul McCartney. Der kleine Gig zur Mittagszeit in Liverpool sollte an die Art von Konzerten erinnern, die die Beatles in ihren Anfangstagen gespielt hatten, und diese würdigen. Sie spielten damals vor den Büroangestellten, Beamten und Verkäufern, die in der Gegend arbeiteten und dort Mittagspause machten. 50 Jahre später wollte Van Zandt diese Idee wieder aufleben lassen und plante ein dichtgepacktes Set, das die Kultband mit wilden Interpretationen von Magical Mystery Tour, Good Morning, Good Morning, Got To Get You Into My Life, All You Need Is Love und anderen unvergesslichen, von den Fab Four performten Songs wie Boys (ursprünglich von The Shirelles), Slow Down (Larry Williams) und Soldier Of Love (ursprünglich aufgenommen von Arthur Alexander) ehrte.