Bloodorn: liefern mit „Needled 24/7“ (Children Of Bodom) ihre Version als Hommage an Alexi Laiho

Reaper Entertainment freut sich, die neueste Veröffentlichung aus ihrem einzigartigen Tribute-Projekt A Tribute To The Reaper anzukündigen: Bloodorn liefern mit ihrer Version des Children–Of–Bodom-Hits Needled 24/7 eine packende Hommage an Alexi Laiho und die finnischen Metal-Ikonen.

Bloodorn wurde 2023 in Frankreich von Nils Courbaron, Gitarrist von Sirenia, gegründet und entwickelt sich seitdem zu einer aufstrebenden Kraft des Modern Metal. Ihr Stil, oft als Extreme Power Metal beschrieben, verbindet die Präzision und hymnische Energie des traditionellen Power Metal mit moderner Härte und explosiver Intensität. Mit diesem einzigartigen Hybrid hat die Band einen frischen, kraftvollen Sound geschaffen, der die Grenzen des Genres neu definiert.

Mit ihrer kraftvollen Version von Needled 24/7 entfachen Bloodorn neues Feuer in dem Children–Of–Bodom-Klassiker. Die Band bleibt der rohen Energie und den furiosen Riffs des Originals treu und bringt dabei ihre eigene Energie und Intensität ein – ein kraftvoller Tribut an das Vermächtnis von Alexi Laiho und COB. Die Aufnahme zeigt Bloodorns technische Meisterschaft und Leidenschaft und verbindet Fans verschiedener Generationen durch einen der bedeutendsten Songs des Metals.

Mit dieser Veröffentlichung präsentiert Bloodorn auch ihre aktuelle Besetzung: Jamie Hunt verstärkt die Band als neuer Gitarrist, wodurch Bloodorn ab sofort mit zwei Gitarren auftreten (vorher war nur Nils an der Gitarre aktiv). Zudem ersetzt Clément Denys den früheren Schlagzeuger Michael Brush, der aus Zeitgründen aus der Band ausgestiegen ist.

Das YouTube-Video, das vom neuen Drummer Clément Denys editiert wurde, gibt es hier zu sehen:

Die Band selbst sagt dazu: „Wir sind sehr stolz, Teil der Bands zu sein, die auf der Reaper Entertainment-Compilation A Tribute To The Reaper Children Of Bodom ehren. Nun ist es an der Zeit, unsere Version ihres ikonischen Tracks Needled 24/7 vom 2003er Album Hate Crew Deathroll zu präsentieren. Alexi Laiho war schon immer einer von Nils’ größten Einflüssen, und es bedeutet uns sehr viel, sein Vermächtnis mit diesem Cover zu würdigen. Ein großes Dankeschön an unser Label für die Einladung und an das Vamacara Studio, in dem wir den Track erneut aufgenommen haben. Diese Veröffentlichung markiert außerdem unseren ersten Song mit unserem zweiten Gitarristen Jamie Hunt und unserem neuen Schlagzeuger Clément Denys, der gerade von einer Tour mit Obscura zurückgekehrt ist und auch das Video bearbeitet hat. Wir vermissen dich, Alexi.“

Der Song ist ab sofort digital verfügbar. Zusätzlich wird er auf dem exklusiven CD-Sampler A Tribute To The Reaper erscheinen. Alle Tribute-Tracks werden später auf dem exklusiven CD-Sampler A Tribute To The Reaper gesammelt, der ab Ende Oktober 2025 kostenlos zu jeder Bestellung im offiziellen Children Of Bodom Shop erhältlich sein wird. Dies ist nur der Anfang – weitere Singles und Covers aus dem Tribute-Projekt folgen in Kürze. Verpasst keinen Song und folgt der Spotify-Playlist: hier

Die kommenden Songs:

Elvenking – Children Of Decadence

Mit ihrer typischen Mischung aus Folk- und Symphonic-Elementen verwandeln Elvenking den Song in eine düstere Hymne. Majestätisch und roh zugleich – eine Version, die das Original ehrt und dennoch klar die Handschrift der Band trägt.

Horizon Ignited – Sixpounder

Mit messerscharfen Riffs und wuchtiger Produktion geben Horizon Ignited Sixpounder eine frische Melodic-Death-Metal-Note. Ihre Version verbindet rohe Härte mit atmosphärischer Größe.

Gladenfold – Towards Dead End

Episch, melodisch und zutiefst emotional: Gladenfold verwandeln diesen ikonischen Song in eine wahre Reise. Ihre Interpretation verstärkt den dramatischen Kern des Originals und ergänzt ihn um symphonische Pracht.

Final Strike – Bodom After Midnight

Final Strike halten es schnell, hart und kompromisslos. Ihr Cover von Bodom After Midnight ist eine messerscharfe Hommage, die die gleiche unaufhaltsame Energie transportiert, die Alexi Laiho und Co. einst auf die Bühne brachten.

Milking The Goatmachine – Hate Me!

Ganz in ihrem verrückten Stil verpassen Milking The Goatmachine Hate Me! einen brutalen und zugleich groovigen Twist. Ein wütender Tribut – mit einem Augenzwinkern gegenüber Bodoms rebellischer Attitüde.

Metal De Facto – Lake Bodom

Metal De Facto tauchen in die düsteren Tiefen von Lake Bodom ein und erwecken eine der ikonischsten Hymnen von Children Of Bodom zu neuem Leben.

Mit A Tribute To The Reaper ehrt Reaper Entertainment nicht nur die Band, die zur Gründung des Labels inspiriert hat, sondern vereint auch ein vielfältiges Künstler-Roster, um das unsterbliche Vermächtnis von Children Of Bodom zu feiern.

Weitere Coverversionen sind bereits in Arbeit – und dies ist erst der Anfang.