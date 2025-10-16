Startseite
Events
Avatar-FotoJuergen S.·
EventsKonzertePresented by TFM.rocksVorberichte
··1 Minute Lesedauer

Presented by TFM.rocks: Plagueborne & Bloodspot am 20.12.2025 live im Florinsmarkt Koblenz (Vorbericht)

Die unheilige Allianz im Florinsmarkt

Bands: Plagueborne, Bloodspot

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 20.12.2025

Genre: Death Metal, Groove Metal, Thrash Metal

Kosten: 15 Euro VVK, 18 Euro AK

Veranstalter: A Chance For Metal / Florinsmarkt

Wir von Time For Metal freuen uns, euch, kurz vor Weihnachten einen ganz besonderen Live-Act in Koblenz präsentieren zu dürfen!

Am 20.12.2025 wird es eng, laut und brutal – denn zwei absolute Live-Brecher der hiesigen Szene, Plagueborne und Bloodspot, entern in einer unheiligen Allianz die Bühne des Florinsmarkt im Herzen der Koblenzer Altstadt und werden diese garantiert zerlegen!

🔥 Plagueborne (Andernach)
Die Jungs aus Andernach haben spätestens beim diesjährigen Dortmund Deathfest bewiesen, wie kompromisslos sie abliefern: Messerscharfer Death Metal trifft auf technisches Riffing, Blastbeats und unbändigen Live-Wahnsinn. Wer sie gesehen hat, weiß: Plagueborne zerlegen jede Bühne – und der Florinsmarkt wird keine Ausnahme.

Plagueborne, Dortmund Deathfest 2025, Pic by Big Simonski

🔥 Bloodspot (Limburg)
Ein fester Name in der deutschen Underground-Szene: Bloodspot stehen für eine donnernde Mischung aus Groove Metal, Thrash und Death – stets energiegeladen, mit viel Dreck unter den Nägeln und echter Live-Wucht. Ihr Sound ist hart, ehrlich und perfekt für verschwitzte Moshpits in kleinen Clubs. Koblenz, macht euch bereit!

Bloodspot, Schlachthof Wiesbaden 2022, Pic by Big Simonski

Der Florinsmarkt bietet dafür den idealen Rahmen: direkt und intim – eine Location, in der Metal noch hautnah erlebt und geschwitzt wird, so wie es sein soll!

Sichert euch die Tickets im VVK, bevor es an der AK zu spät ist!