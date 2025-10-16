Presented by TFM.rocks: Plagueborne & Bloodspot am 20.12.2025 live im Florinsmarkt Koblenz (Vorbericht)

Bands: Plagueborne, Bloodspot

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 20.12.2025

Genre: Death Metal, Groove Metal, Thrash Metal

Kosten: 15 Euro VVK, 18 Euro AK

Veranstalter: A Chance For Metal / Florinsmarkt

Wir von Time For Metal freuen uns, euch, kurz vor Weihnachten einen ganz besonderen Live-Act in Koblenz präsentieren zu dürfen!

Am 20.12.2025 wird es eng, laut und brutal – denn zwei absolute Live-Brecher der hiesigen Szene, Plagueborne und Bloodspot, entern in einer unheiligen Allianz die Bühne des Florinsmarkt im Herzen der Koblenzer Altstadt und werden diese garantiert zerlegen!

🔥 Plagueborne (Andernach)

Die Jungs aus Andernach haben spätestens beim diesjährigen Dortmund Deathfest bewiesen, wie kompromisslos sie abliefern: Messerscharfer Death Metal trifft auf technisches Riffing, Blastbeats und unbändigen Live-Wahnsinn. Wer sie gesehen hat, weiß: Plagueborne zerlegen jede Bühne – und der Florinsmarkt wird keine Ausnahme.

🔥 Bloodspot (Limburg)

Ein fester Name in der deutschen Underground-Szene: Bloodspot stehen für eine donnernde Mischung aus Groove Metal, Thrash und Death – stets energiegeladen, mit viel Dreck unter den Nägeln und echter Live-Wucht. Ihr Sound ist hart, ehrlich und perfekt für verschwitzte Moshpits in kleinen Clubs. Koblenz, macht euch bereit!

Der Florinsmarkt bietet dafür den idealen Rahmen: direkt und intim – eine Location, in der Metal noch hautnah erlebt und geschwitzt wird, so wie es sein soll!

Sichert euch die Tickets im VVK, bevor es an der AK zu spät ist!