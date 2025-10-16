Alkámael: neue Single/Video „Hollow Pain“ veröffentlicht

Der sizilianische Hardrock-Künstler Alkámael kehrt fünf Jahre nach seiner letzten Veröffentlichung (Single Turn Around, 2020) zurück und tut dies mit großem Stil. Die neue Single heißt Hollow Pain und stellt einen Neuanfang in der Karriere des in Messina lebenden Künstlers dar.

Zum neuen Song Hollow Pain gibt es ein Musikvideo, das von Alkámael selbst produziert wurde. Seht es euch hier an:

Streamt/ladet euch die Single hier herunter: https://alkamaelrock.bandcamp.com/track/hollow-pain

Alkámael studierte jahrelang die englische Sprache und Diktion, während sich sein Sound vom klassischen Rock zum Blues-angereicherten Hard-Rock entwickelte. Er ist außerdem Filmregisseur und -produzent und Gründer von Swordfish Production. Er führt selbst Regie bei seinen Musikvideos und verwandelt sie in Werke, die Musik und Bildmaterial durch Symbole, Archetypen und esoterische Elemente verschmelzen – mit dem Ziel, die Seele des Hörers tief zu berühren.

Hollow Pain ist ein düsteres und emotionales Lied, das den inneren Kampf einfängt, den wir alle führen – den stillen Kampf mit verborgenen Dämonen und der inneren Leere. Es ist aber auch ein kraftvoller Aufschrei gegen häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch. Basierend auf der wahren Geschichte zweier junger Freunde, die durch ein tragisches Ereignis auseinandergerissen wurden, wird dieses Lied zu Erinnerung, Widerstand und Stimme. Eine Wunde wird zu Stärke. Ein Schrei wird zur Musik.

Alkámael ist ein Künstler, der an der Schnittstelle von Hard-Rock, Kino und Esoterik arbeitet. Als Sänger, Multiinstrumentalist und Produzent verbindet er die rohe Kraft des Rock mit einer visionären und spirituellen Bildsprache, die durch jahrelanges Studium okkulter Wissenschaften, Kabbala und Psychoakustik geprägt ist.

Seine künstlerische Reise ist eine Suche nach Klang als energetische und spirituelle Kraft: Beeinflusst von Brian Eno hat er einen Ansatz entwickelt, der Frequenzen – wie die 432-Hz-Stimmung – als Werkzeuge der Schöpfung und sogar der klanglichen Weissagung nutzt. Für ihn ist Musik nie nur Technik oder Unterhaltung, sondern ein alchemistischer Prozess, der innere Schwingungen in konkrete Erfahrungen übersetzt.

Alkámael tritt ausschließlich Englischsprachig auf, da er davon überzeugt ist, dass Rock mit der Sprache verbunden bleiben muss, in der er geboren wurde. Er lebte in den USA, wo er im Filmgeschäft arbeitete, und in England, wo er sein Studium der englischen Sprache und seiner Diktion verfeinerte. Dort verbrachte er Jahre damit, neben Musikern aller Couleur auf der Straße aufzutreten und seinen Sound und seine künstlerische Identität zu formen. Viele Bands und Plattenlabels suchen ihn als Referenzpunkt, um ihren Sound zu transformieren. Mit seinem Wissen über Klang, Esoterik und Psychoakustik schafft Alkámael für jedes Projekt eine einzigartige Klangidentität und erzeugt Schwingungen, die sowohl auf den Einzelnen als auch auf den Zuhörer eine tiefe Wirkung haben.

FFO: Deep Purple, ZZ Top, Pearl Jam, Jimi Hendrix, Brian Eno, Gentle Giant, Stevie Ray Vaughan, Joe Bonamassa

Discografie:

Hollow Pain (Single, Independent, 2025)

Turn Around (Single, Independent, 2020)

Alkámael Studiobesetzung:

Francesco Isola – Schlagzeug

Mattia Tedesco – Gitarre

Marco Di Lorenzo – Bass

Alkámael online:

https://www.facebook.com/Alkamael.Annun

https://www.instagram.com/alkamael/