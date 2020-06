Tragedy & Triumph: Erste Single und Video veröffentlicht

Im Süden Deutschlands erhebt sich eine Band, die in den kommenden Monaten noch viel von sich hören lassen wird. Die Rede ist von Tragedy & Triumph, welche die epischen Momente besten Melodic Death Metals mit der Kraft von gestandenem Viking Metal kombinieren und künftig bestens gerüstet in die Schlacht ziehen werden. Das Quintett hat bereits die Aufnahmen zu ihrem Debütalbum abgeschlossen und legt in diesen schwierigen Zeiten die erste Single vor. Das Video zu Beneath The Howling Gate gibt es hier:

Ab sofort kann die Single Beneath The Howling Gate auf allen gängigen Plattformen bezogen oder gestreamt werden: https://ditto.fm/beneath-the-howling-gate

Gegründet wurde Tragedy & Triumph 2019 von Drummer Marius Berendsen, der sich bereits mit Bands wie Antares oder Mallevs Maleficarvm einen Namen gemacht hat. Weitere Informationen zum Debütalbum sollen zeitnah folgen.

Alles weitere zu Tragedy & Triumph findet ihr hier:

Facebook: https://www.facebook.com/tatvikingmetal/

Bandcamp: https://tragedyandtriumph.bandcamp.com/