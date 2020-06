Burning Witches: Veröffentlichen Mitschnitt ihres „Corona Live Accoustic Jam From The Studio“

Es war ein Abend, zu schön, um nur ein flüchtiger Moment zu sein: Heute veröffentlichen die Burning Witches ihr großartiges Livestream Konzert als Youtube Video! Am vergangenen Freitag luden die Schweizer Metal Heldinnen zu ihrem Corona Live Accoustic Jam From The Studio, begleitet von Gästen wie Courtney Cox (The Iron Maidens), Larissa Ernst (Pater Iltis, Ex Gonoreas) und Noelle Dos Anjos (Nungara, Alkoholika). Schaut euch das Video hier an:

Die Band sagt: „Mit großer Freude präsentieren wir euch unsere kleine Akustik Session, die wir spontan mit einigen guten Freunden veranstaltet haben. Nachdem viele den Livestream leider verpasst haben, sind wir froh darüber, dass wir euch heute ein Video des Jams präsentieren können.

Wir danken unseren Gästen: Courtney, die bereits zum dritten Mal mit uns gespielt hat, Noelle für den Last-Minute-Einsatz und unserer guten Freundin Larissa, welche die Session mit uns vorbereitet hat. Es war ein riesiges Vergnügen, euch alle an Board zu haben!

Ebenso wollen wir unseren treuen Fans für die Unterstützung danken – bald können wir euch mit großem Enthusiasmus unseren Neuzugang an der Gitarre präsentieren.

Bitte versteht, dass wir die Zeit benötigen, um jemanden auszusuchen, der die Philosophie und die Freundschaft der WITCHES versteht und der bleibt. In diesem Sinne: Ready To Fight!“

Burning Witches veröffentlichten ihr aktuelles Studioalbum Dance With The Devil am 06.03.2020. Das Album wurde erneut im Little Creek Studio (Schweiz) aufgenommen und von V.O. Pulver sowie dem deutschen Kult-Thrasher Schmier produziert, während das prachtvolle Coverartwork vom ungarischen Künstler Gyula Havancsák (u.a. Blind Guardian Twilight Orchestra, Accept, Powerwolf, Stratovarius) und Destruction/Gomorra-Gitarrist Damir Eskic stammt.

Bestellt Dance With The Devil jetzt: https://nblast.de/BWDanceWithTheDevil

Burning Witches sind:

Laura | Gesang

Romana | Gitarre

Jay | Bass

Lala | Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/burningwitches666

www.instagram.com/burningwitchesofficial

www.twitter.com/burningwitches_

www.nuclearblast.de/burningwitches