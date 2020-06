Corona-Warn-App: RKI veröffentlicht Datenschutzerklärung und Comic zeigt vereinfacht die Funktionsweise der App

Am 15.04.2020 haben wir bereits darüber berichtet, wie Bluetooth dafür sorgen könnte, dass wir schneller wieder auf Konzerte gehen können. Die Corona-Warn-App steht in den Startlöchern und wir erwarten eine Veröffentlichung in der kommenden Woche. Passend dazu wurden nun vom RKI (Robert Koch Institut) die Datenschutzerklärung der App vorgelegt. Infos zur App können hier abgerufen werden.

Am 10. April hatten sich die beiden Tec-Giganten Google und Apple darüber verständigt, dass man gemeinsame Sache im Bezug auf Programmschnittstellen seiner Mobiltelefonbetriebssysteme zur Erstellung einer einheitlichen und kompatiblen COVID-19-App machen möchte. Siehe folgenden Tweet vom Apple-Chef Tim Cook:

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV

— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020