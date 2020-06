Magick Touch: neuer Clip zu ‚Bad Decisions‘ online

Wenn sich 2020 eine immer noch ziemlich neue Band mit selbstbewusst erhobenem Haupt im Classic-Rock-Haifischbecken behaupten kann, muss sie tatsächlich was zu bieten haben.

Und siehe da: Magick Touch aus Norwegens Kreativ-Hotspot Bergen sind tatsächlich ´ne ganz dicke Nummer und stellen dies auch mit ihrem neuen Clip zu Bad Decisions wieder unter Beweis. Schaut ihn euch hier an:

Das Power-Trio legt mit Heads Have Got To Rock´n´Roll jetzt sein drittes Album vor. Und der Titel ist sowas von Programm, dass einem die Freudentränen in die Augen schießen. Magick Touch bewegen sich zielsicher in einer absolut nicht grauen Grauzone zwischen Metal und Hardrock, mit Tonnen von Energie, Herzblut und Gefühl. Die Riffs sitzen wie ´ne Eins, die Soli sind erste Sahne, und die Gesangsperformance von HK Rein (auch Gitarre) und Christer Ottesen (auch Bass) ist ebenfalls ein echter Hammer. Wer noch ein bisschen Namedropping braucht: Wenn Du Kadaver mochtest, als sie noch etwas gutgelaunter klangen, wenn Du den besten Zeiten von Nazareth hinterhertrauerst, wenn Du auf völlig aus der Zeit gefallene Frisuren stehst und einfach Bock auf Rock hast, wirst Du von Magick Touchs neuem Geniestreich begeistert sein!

„On this record, we have sharpened the knives, widened the nets, and added new colors to our hard rock palettes,“ fasst Bassist/Sänger Christer Ottesen zusammen und fügt an: „There is more of the more and less of the less, from melodic heartfelt rockers to raw and thunderous death ’n‘ roll -a glorious stew of Dortmund ’83 with toppings of BOSS HM-2.“

Tracklist Heads Have Got to Rock’n’Roll:

1. (This isn’t) Your First Rodeo

2. Watchman’s Requiem

3. To the Limit

4. Love is a Heart Disease

5. Ready for the Quake

6. Bad Decisions

7. Phantom Friend

8. Waiting for the Parasites

9. Daggers Dance

10. Doomsday I’m in Love

Das Video zur ersten Single To The Limit gibt es hier:

Das Video zur zweiten Single Watchman´s Requiem gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=HiTHZnt7gKk&feature=youtu.be

Watchman’s Requiem bei Spotify streamen/hören: KLICK

Den Pre-Order Link des Albums gibt es HIER.

Magick Touch

Heads Have Got To Rock´n´Roll

Edged Circle / Soulfood

VÖ (neu!): 26.06.2020

www.facebook.com/magicktouch

www.magicktouch.no

https://open.spotify.com/artist/7fNZAj1BVfWL2CtJWqgTlZ?si=aH0S21GITE6UNHrFxyLOvA