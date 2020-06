Dion: Die Musiklegende veröffentlicht neuen Track „Uptown Number 7“ feat. Brian Setzer

Bereits am Wochenende veröffentlichte Dion den Track Uptown Number 7 featuring Brian Setzer unter:

Außerdem kann man das Album streamen unter: https://diondimucci.com/streaming/blueswithfriends.html

Blues With Friends wurde am 05.06. über Keeping The Blues Alive Records veröffentlicht, ein neues Label, das von Joe Bonamassa und seinem Manager Roy Weisman ins Leben gerufen wurde und ein Ableger der Keeping The Blues Alive Foundation ist, Bonamassas gemeinnütziger Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat die reiche Kultur und Geschichte des Blues zu bewahren. Ziel des Labels ist es, eine Plattform für musikalische Talente in der Blues- und Blues-Rock-basierten Musik zu schaffen und die Karrieren außergewöhnlicher musikalischer Talente zu fördern. 10% aller Gewinne des Labels werden an den gemeinnützigen Verein gespendet, um die Musikausbildung für bedürftige Schüler und Schulen zu fördern.

Dem Album ging eine gestaffelte Veröffentlichung von Album-Singles wie folgt voraus:

24.04. – Blues Comin’ Down mit Joe Bonamassa https://youtu.be/k9-7tvS0_nc

01.05. – Hymn To Him mit Patti Scialfa & Bruce Springsteen https://youtu.be/7BJ4Kg3Dl_4

08.05. – Bam Bang Boom mit Billy Gibbons: https://youtu.be/puxj-1sbTeU

15.05. – I Got Nothin’ mit Van Morrison & Joe Louis Walker https://youtu.be/bK9FWlz6GMQ

22.05. – Can’t Start Over Again mit Jeff Beck https://youtu.be/e6ynStoc60c

29.05. – Song For Sam Cooke (Here In America) mit Paul Simon https://youtu.be/geiaNspk5rY

Blues With Friends kann weltweit unter KTBArecords.com bestellt werden.

Streame Blues Comin ‚On jetzt HiER

