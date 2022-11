Name: Felice Arlecchino Gin-Likör Himbeer-Rosmarin

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Gin-Likör

Firma: Saltwater’s GmbH

Jahrgang: entfällt

Link: https://saltwaters.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 18,0 %

Preis: 23,97 Euro

Online-Shop: https://www.conalco.de

Statt eines reinen Gins stehen dieser Tage gleich zwei Gin-Liköre aus dem Hause Saltwater’s GmbH auf unserem Tisch, die für More Than Just A Drink abgefüllt wurden. Das Felice Arlecchino Duo setzt auf Himbeere-Rosmarin und Limette-Basilikum. Letzteren haben wir bereits für euch getestet und den Artikel zum Felice Arlecchino Gin-Likör Limette-Basilikum könnt ihr direkt HIER! nachlesen. Die Quelle bleibt dieselbe. Die Handwerkskunst aus dem 16. Jahrhundert haucht der Spirituose einen lebhaften Charakter ein. Unter Felice Arlecchino bzw. Commedia dell’arte, versteht man die spezielle Form des Volkstheaters. Im Artwork wurde ein solcher Profi nachgebildet, der früher auf Straßen und Märkten meist in Südeuropa gespielt hat.

Süß und fruchtig umgarnt der Felice Arlecchino Gin-Likör Himbeer-Rosmarin die Zungenspitze. Die Himbeere sorgt mit dem Gin für die stabile wie deutliche Basis. Dahinter setzt der Rosmarin einen markanten Hintergrund, der in die Basis einfließt. Ebenfalls süffig wie der Limette-Basilikum macht das heutige Produkt keinen schlechten Eindruck. Im direkten Vergleich hat es jedoch zumindest bei mir das nachsehen. Lebendig und keinesfalls künstlich schafft More Thean Hust A Drink zusammen mit Saltwater’s GmbH einen Party-Shot, den man zu jeder Jahreszeit anbieten kann. Nach dem deftigen Essen zu einem leckeren Dessert kann der Gin-Likör gereicht werden oder bestenfalls als alkoholische Soße zum Beispiel einen Vanillepudding veredeln. Der Geruch schreckt noch etwas ab, dafür kann der Likör auf andere Weise überzeugen. Im Abgang verfliegt die herbere Note im sonst so süßen Geschmackskarussell unglaublich schnell.