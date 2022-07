Name: Vanillekipferl Sahnelikör

Herkunftsland: Minden, Deutschland

Firma: Beerenweine Riese GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Spirituose mit einer Komposition aus Vanille & Sahne

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.beerenweine.eu/

Abfüllmenge: 200 ml Elixierflasche, diverse weitere Abfüllungen

Volumenprozent Alkohol: 17,0 % vol

Preis: 11,00 Euro

Online Shop: http://shop.beerenweine.de/

Wenn ich an Vanillekipferl denke, dann denke ich in erster Linie an die Zeit rund um Weihnachten. In der das schlechte Gewissen auf Januar vertagt wird und in der die Kilos den Berg eher hoch als runterpurzeln. Wenn ich mich jetzt jedoch umschaue, dann ist das Setting alles andere als das, was ich soeben beschrieben habe. Denn hier sind es gerade 26° Grad Celsius im Schatten und ich sitze auf meinem Balkon und freue mich über jedes kleine Windchen, was sich traut vorbeizuhuschen. Doch unabhängiger Journalismus wäre nicht unabhängig, wenn man so ein Produkt wie den Vanillekipferl Likör nicht auch im Sommer testen und rezensieren könnte.

Die bereits vom Whiskylikör bekannte Elixierflasche macht mit dem weiß-gelblichen Likör eine echt schöne Form. Einzig das Etikett finde ich ein wenig lieblos gestaltet, denn beim Design hat man sich wie bei fast allen Produkten aus dem Hause Beerenweine am Standard bedient. So macht das Produkt optisch jetzt nicht besonders viel her – von der eigentlichen Flasche mal abgesehen.

Den etwas unpraktischen Korken gezogen, geht es dann auch gleich in die Rezension. Heute sitzen wir zu viert am Tisch und versuchen die Produkte unabhängig voneinander zu bewerten. Optisch ist der Likör nicht so dickflüssig wie Eierlikör, auch wenn man diese beiden Produktgruppen farblich miteinander vergleichen könnte. Wenn ich das Wort Vanille lese, erwarte ich als Konsument kleine schwarze Schwebstoffe im Likör, die man als „echte“ Vanille betiteln könnte. Doch diese Erwartung wird nicht erfüllt – na ja gut, hat ja auch keiner mich gefragt, wie man das Produkt erstellen könnte, um mir persönlich zu gefallen.

Der Geruch ist herrlich und wird noch vor dem Einschenken in die Nosinggläser direkt aus der Flasche verbreitet. Es liegt ein leichter zuckrig süßer Vanillegeruch in der Luft. Der Geruch wird beim Eingießen stärker und kommt dem Marketingtext auf der Webseite des Herstellers sehr nahe. Da heißt es: “Der herrliche Duft, wenn sich der Backofen mit frischen Vanillekipferln öffnet, wird nun auch beim Entkorken unserer leckeren Sahnelikörspezialität erlebbar, und das nicht nur im Winter.(…)“.

Nach dem gemeinsamen Anstoßen geht die sensorische Prüfung dann weiter mit dem Geschmack. So wird man nach dem wirklich sehr starken Geruch ein wenig gedämpft. So wirkt das Produkt ebenso zuckrig-vanillig, jedoch bleibt die Intensität weit hinter dem Geruch zurück und wirkt sogar etwas scharf (alkoholisch) beim Abgang. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet.

Doch was dann bleibt, ist der Geruch, der sich im Mund und Rachenraum breitmacht. Also, jetzt zeigt sich die eigentliche Stärke des Likörs. Langanhaltend in der Nase bringt das Produkt einem das Gefühl, was man als Kind auf dem Weihnachtsmarkt hatte, als es noch nicht nur um Glühwein und Kommerz ging. Also wir könnten uns den Likör super vorstellen als Topping über Eis oder als leicht warmer „Schuss“ zum Nachtisch in der Weihnachtszeit.