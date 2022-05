Name: On(e) Stage – Gin

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Gin

Firma: More Than Just A Drink

Jahrgang: entfällt

Link: http://more-than-just-a-drink.com/

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 44,7 %

Preis: 29,90 Euro

Online-Shop: https://www.trinkbare-delikatessen.de/shop/gin/one-stage/

Das Artwork vom On(e) Stage – Gin erinnert an die Party-Power der 90er und dringt ein wenig in die moderne Pop Rock Optik vor. Von der Saltwater’s GmbH produziert, wird die exklusive Sonderabfüllung über More Than Just A Drink vertrieben. Passend zum Re-Start der Partys und Konzerte gibt es eine schicke Flasche, die man auch ohne Probleme auf einem Festival köpfen kann. Mit 44,7 Volumenprozent Alkohol gibt es ordentlich Zündstoff in die ausgetrocknete Kehle. Das klare, fast unscheinbare Produkt in der viereckigen Flasche, mit dem Saltwater’s GmbH typischen edlen Holzkorkenverschluss, wollen wir jetzt einmal genauer für euch unter die Lupe nehmen und natürlich auch verkosten.

Der milde Geruch täuscht ebenfalls über das hinweg, was im Anschluss folgen soll. Die 700 ml des On(e) Stage – Gin setzen auf eine kräftige Balance aus Wacholder, Zitronen, Pomeranze und Orange, die als Hauptbestandteile agieren. Der weiche Abgang verfliegt rasend schnell und zündet kurz ein frisches-fruchtiges Aroma. Markant beim Verzehr ist die starke Wacholdernote, die mit einer würzigen Pfeffernote vermeldet wurde. Vielseitiger als gedacht, kann der Gin vor allem auf der Zunge überzeugen. Im Abgang verfliegt er dafür sehr schnell, ohne negative Akzente zu versprühen. Ausgeglichen passen alle Komponenten zueinander. Der optische Party-Modus kann eingefangen in der Flasche auch geschmacklich Trademarks setzen. Für den Sprung an die Spitze fehlt der Abfüllung nicht viel – mit einem Preis von 29,90 Euro pro Flasche kann er dafür preislich weiter Argumente für sich sammeln.