Skull Fist: landen mit „Paid In Full“ das erste mal in den deutschen Albumcharts

Seit ihren beinharten Anfängen 2006 haben Dungeon-Keeper Zach Schottler und seine rücksichtslos shreddende Bande rücksichtsloser Komplizen drei archetypische Heavy-Metal-Almanache veröffentlicht, mehr Staub gefressen als gut für ihre Gesundheit ist, haben Entbehrungen ertragen und unzählige Biere in unzähligen Bars in unzähligen Städten gestürzt. Jetzt, nach 15 Jahren im Auftrag des Stahls, dreht Zach Schottler mit dem eindeutig betitelten Paid In Full, einem Heavy-Metal-Wunder der trotzigen Mittelfinger-Variante, erst so richtig auf. Mit hoch erhobenem Kopf, leeren Taschen und gerade noch genug Benzin im Tank, um es zur nächsten Show zu schaffen, haben Skull Fist gerade eben ganz offiziell das Jahr 2022 gewonnen. Wir sagen, wie es ist: „Don’t mess with the fist!„



Diskographie:

2006: No False Metal (Demo)

2010: Heavier Than Metal (EP, self-release)

2011: Head öf the Pack

2014: Chasing the Dream

2018: Way of the Road

2022: Paid In Full

Mehr zum Release: