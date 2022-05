Iron Savior: veröffentlichen neue Version von „The Battle“

Die Heavy Power Metaller Iron Savior haben eine weitere Perle aus ihrem Repertoire hervor geholt, und eine neu-eingespielte Version von The Battle veröffentlicht. Der Song ist ursprünglich auf dem 2. Studio Album, Unification, der Hamburger Band erschienen. Nachdem Iron Savior erst im vergangenen Monat ein neues Lyric Video zu Heavy Metal Never Dies online gestellt haben, liess die Band nun durchsickern dass es bereits in diesem Jahr ein neues Album mit dem Titel Reforged II – Ironbound über AFM Records erscheinen soll. Frontmann Piet verrät:

„Moinsen,

für unsere 2. Single haben wir wieder einen Track, diesmal vom Unification Album gewählt. Taucht mit uns in die mächtigen Riffs, epischen Melodien und den massiven Refrains von „The Battle“ ein. Auch hier erwartet Euch wieder ein cooles Kai/Piet Solo Duell . Wenn Ihr Reforged Vol 1 – Riding On Fire cool fandet, dann können wir Euch versichern, dass Vol 2 – Ironbound noch ’ne Runde besser ausgefallen ist! Heavy Metal Never Dies!“