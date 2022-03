Iron Savior: veröffentlichen brandneues Lyric Video zu „Heavy Metal Never Dies“

Im November letzten Jahres feierten die deutschen Power Metaller Iron Savior mit einer Sonderedition das 10-jährige Jubiläum ihres Album Klassikers The Landing. Seit vergangenen Freitag steht The Landing (10th Anniversary Edition) nun auch als Vinyl im Handel!

The Landing zählt zu einem der erfolgreichsten Alben der Hamburger Band und läutete damals eine Art Wiederauferstehung von Iron Savior ein. Mit Tracks wie Starlight und Hall Of The Heroes entpuppte sich die Platte als eine echte Perle, nicht zu vergessen die Metal-Hymne schlechthin, Heavy Metal Never Dies – ein Song, der bis heute weit mehr als 10.000.000 Mal gestreamt wurde.

„Wir freuen uns total über diese ganz besondere Veröffentlichung“, kommentiert Gitarrist und Sänger Piet Sielck. „Kaum zu glauben, dass The Landing bereits zehn Jahre her ist, ein echter Meilenstein in der Geschichte von Iron Savior. Diese Sonderedition samt Bonustracks zum zehnjährigen Jubiläum haucht zeitlosen Klassikern wie The Saviour, Starlight oder Heavy Metal Never Dies neue Kraft ein. Auch gab es kleine Änderungen und Verbesserungen im Cover Artwork. All das gibt es nun endlich auch auf Vinyl, mit „nur“ 5 Monaten Verspätung.“

Das brandneue Video zu Heavy Metal Never Dies seht ihr ab sofort hier:

The Landing (10th Anniversary Edition) wurde am 19. November 2021 über AFM Records veröffentlicht, und ist ab sofort auch auf Vinyl HIER verfügbar!

Das Jubiläums-Album enthält nicht nur drei Bonustracks, sondern wurde auch von Piet Sielck selbst neu abgemischt und remastered. Die Überarbeitung des Artworks nahm Felipe Machado Franco vor.

Tracklist:

01. Descending (Intro)

02. The Savior

03. Starlight

04. March Of Doom

05. Heavy Metal Never Dies

06. Moment In Time

07. Hall Of The Heroes

08. R. U. Ready

09. Faster Than All

10. Before The Pain

11. No Guts No Glory

12. Coming Home (re-recorded)

13. Atlantis Falling (re-recorded)

14. Underneath The Radar (Bonus Track)

Iron Savior live:

23.04.22 Siegburg, Kubana (D) – special guest: Paragon

30.04.22 Herne, Flottman-Hallen (D)

06.05.22 Selb, Rockclub Nordbayern (D)

07.05.22 Metaleros Vol 2, Unterschleissheim, Gleis 1 (D)

17/18.06.22 Metal Capital Festival, Oulu (Finnland)

30.06.22 Big Gun Festival, Moscow (Russia)

30.07.22 RhönRockOpenAir (D)

07.08.22 Hanerau- Hademarschen, Hademarscher Hof (D)

28.08.22 Metalieros Festival, Milagre (Portugal)

10.09.22 Metal Embrace Festival, Barleben (D)

Summer ’22 Barcia Metal Fest, Torreperogil (Spain)

05.12.22 Barcelona tba (Spain) – special guest: Airborn

07.12.22 Murcia tba (Spain) – special guest: Airborn

08.12.22 Madrid, Sala Rockville (Spain) – special guest: Airborn

09.12.22 Oviedo, Sala Gong (Spain) – special guest: Airborn

10.12.22 Vitoria, Gasteiz In Metal (Spain) – special guest: Airborn

11.12.22 Valencia, Paberse Club (Spain) – special guest: Airborn

