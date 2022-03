Caedeous: veröffentlicht offizielles Video zu „Magisteri Peccatorum“

Die portugiesische Symphonic-Black-Metal-Band Caedeous hat endlich das neue Album Obscurus Perpetua veröffentlicht! Acht Lieder der dunklen Kunst in den Adern von Dimmu Borgir, Fleshgod Apocalypse, Cradle Of Filth, Septic Flesh, Tvangeste und Dark Funeral!

Für Lied #5 Magisteri Peccatorum ist ein offizielles Video verfügbar! Seht es euch jetzt auf dem YouTube-Kanal von The Metallist PR an!

Unsere Time For Metal Redakteurin Sandra R. hatte die Möglichkeit, mit dem Mastermind von Caedeous, Paulo J. Mendes, ein Interview führen zu können: