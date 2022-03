Das Interview mit Paulo J. Mendes über das neue Album „Obscurus Perpetua“ von seinem Projekt Caedeous

Artist: Caedeous

Herkunft: Lissabon, Portugal

Genre: Symphonic Black Metal, Extreme Metal

Link: https://www.facebook.com/caedeous

Bandmitglieder:

Gitarre, Bassgitarre, Schlagzeug – Paulo J. Mendes

Gesang, Growls – Thomas Blanc (D.M.)

Gastgesang, Sopran – Josephine W.H.

Time For Metal / Sandra R.:

Hallo Paulo, es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, ein Interview mit dir zu führen. Du bist Komponist und Multiinstrumentalist und hast schon diverse Projekte wie Filmtrailer und Soundtracks sowie Orchester- und Metal-Projekte gemacht. 2014 hast du dann dein neuestes Projekt Black-Extreme-Metal-Projekt begonnen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Caedeous zu gründen?

Paulo J. Mendes:

Hallo Sandra, vielen Dank, dass du mich zu Time For Metal eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr, es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen. Nun, Caedeous ist wie eine Projektion meines inneren Wunsches und meiner Leidenschaft für Metal-Musik. Ich habe fast zehn Jahre meines Lebens mit Trailern, Orchestermusik und Soundtracks verbracht. Ich wollte mein inneres Selbst wieder erreichen und so wurde Caedeous aus der Leidenschaft für extremen Metal geboren. Es war eine Berufung, um genau zu sein, ich kann es nicht besser ausdrücken.

Time For Metal / Sandra R.:

Für deine Songs spielst du alle Instrumente (Gitarre, Bass, Klavier und Schlagzeug) selbst ein. Du bist ein echtes Multitalent. Wann hat das eigentlich angefangen und wie kam es dazu?

Paulo J. Mendes:

Nun, die Geschichte geht bis dahin zurück, als ich acht Jahre alt war. Damals kaufte mir meine Mutter zu Weihnachten 1989 ein Casio-Klavier. Ich wusste nicht einmal, wie man spielt, aber die Erfahrung meiner Mutter (sie kannte einige Lieder, die sie als Kind gelernt hatte), war nachhaltig. Von da an begeisterte ich mich für Musik und besuchte Klavierunterricht. Und im Alter von 13 Jahren wollte ich aufgrund meiner Leidenschaft für Metallica, Iron Maiden und Slayer als Frontmann Gitarre spielen und singen (Singen ist nicht mein Ding). Also kauften mir meine Großeltern eine billige Gitarre (Encore) und einen Marshall-Verstärker (20 Watt Valve State), und wieder einmal sollte eine neue Reise beginnen.

Zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben spielte ich in mehreren Schulbands und Projekten aus den Bereichen Grunge, Rock und Metal.

Danach wollte ich ein Leben als Produzent und Komponist führen, also nahm ich mir die Zeit, um in unseren Musikhochschulklassen sorgfältig Orchesterkomposition zu studieren. Von dort aus startete ich meine Karriere, in der ich erfolgreich mehrere Hollywood-Trailermusiken und Boutique-Songs für TV-Shows auf Discovery– und History Channel an Land zog. Ich habe sogar mehrere B-Movie-Soundtracks und Kurzfilme komponiert. In dieser Zeit habe ich auch eine ganze Trilogie von Orchesteralben mit dem Titel Elementia gemacht, die aus drei Studioalben besteht. Sie waren ein Erfolg.

All diese musikalischen Erfahrungen brachten mich dazu, das zu machen, was ich auch mag: Metal. Caedeous war geboren.

Time For Metal / Sandra R.:

Heute erscheint nun dein neues Album Obscurus Perpetua. Hierzu hast du Thomas Blanc und Josephine W.H. als Session-Musiker eingeladen. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit diesen beiden Musikern ergeben? Wirst du Caedeous mit ihnen weiterführen?

Paulo J. Mendes:

Ja, Tomas Blanc und Josephine W.H. werden mit Caedeous weitermachen. Damals suchte ich jemanden als Sänger für Caedeous, und ich hatte das Glück, Tomas Blanc zu treffen. Er stand mir als Session-Sänger zur Verfügung und Josephine W.H. ebenfalls. Die Erfahrung der Zusammenarbeit, die wir bei den Aufnahmen von Obscurus Perpetua gemacht haben, war phänomenal. Beide sind so einzigartig, unglaublich talentierte Sänger mit einem soliden Hintergrund und professioneller Erfahrung. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich sie loben möchte. Sie sind jetzt eine solide Säule im Sound von Caedeous. Eine Erfahrung, die als Session-Aufnahmen begann und nun zum festen Line-Up wurde. Ein großes Lob an sie!

Time For Metal / Sandra R.:

Du sagst, dass Obscurus Perpetua ein neuer Meilenstein für Caedeous sein wird und eine neue Ära einläutet. Erkläre doch einmal bitte, wie du das genau gemeint hast.

Paulo J. Mendes:

Es bedeutet, dass der Sound, der auf dem ersten Album angestrebt wurde, verworfen wurde. Ein neues musikalisches Konzept war geboren, eine reifere Identität dessen, wonach ich gesucht habe. Das Konzept eines extremen Metal-Duos aus weiblichem und männlichem Gesang wurde als „The Beauty and the Beast“ geboren, wie man es auf dem gesamten Obscurus Perpetua-Album hören kann. Dieser neue Meilenstein und Kompositionsprozess ist der Fahrplan für die nächsten Caedeous-Alben, der neue Meilenstein, der sich von dem alten (Domini Tenebrarum) unterscheidet.

Time For Metal / Sandra R.:

Auf deiner Webseite hast du bereits angekündigt, dass Obscurus Perpetua insgesamt acht Tracks enthält und einige orchestrale Gegenstücke als Bonusmaterial. Wie viele Bonustracks werden es?

Paulo J. Mendes:

Nun, das ist eine sehr gute Frage, Sandra. Ich könnte etwa 12 Bonustracks erstellen, da einige Songs aufgrund von Budgetbeschränkungen nicht auf dem Album enthalten sind. Außerdem wurden alle Tracks im orchestralen Format aufgenommen. Ich habe beschlossen, drei Tracks auf Bandcamp zu veröffentlichen, als Geschenk für diejenigen, die uns unterstützen wollen. Es ist eine weitere Veröffentlichung geplant, ein orchestrales Gegenstück zu Obscurus Perpetua. Es wird den Namen Orchestral Sessions Of Obscurus Perpetua tragen und alle Stücke des Albums in diesem Format mit Gesang enthalten. Ein gruseliges Horrorerlebnis ist garantiert.

Time For Metal / Sandra R.:

Die Geschichte von Obscurus Perpetua handelt von den Sünden der Menschheit, in denen es um Kämpfe zwischen Himmel und Hölle geht. Was hat dich dazu gebracht, dieses Thema für dein Konzept zu wählen?

Paulo J. Mendes:

Als ich das zweite Studioalbum Obscurus Perpetua komponierte, machte ich eine Menge Schmerz durch. In dieser Zeit dachte ich darüber nach, wie eine Seele durch die neun Kreise der Hölle gehen und die Sünden der Menschheit bestehen könnte. Diese Gedanken und die Vorstellung, dass man immer versucht, die Dunkelheit im Inneren zu bekämpfen, waren wie ein Kampf zwischen Engeln und Dämonen. So wurde das Konzept geboren und das Ergebnis ist Obscurus Perpetua. Sogar die Tonalität des Albums und die Aggression entstammen diesen dunklen Flecken, die ich zu dieser Zeit durchlebte. Es war keine Wahl, sondern ein Weg und eine Lebenserfahrung, die mich zu diesem Weg geführt haben, auf dem wir jetzt sind.

Time For Metal / Sandra R.:

Viele Bands entscheiden sich bei ihren Alben für Mehrteiler. Wird es auch eine Fortsetzung von Obscurus Perpetua geben?

Paulo J. Mendes:

Ja, alle Caedeous-Alben sind konzeptionell angelegt und die Geschichte, die auf dem zweiten Studioalbum Obscurus Perpetua erzählt wird, wird auf den nächsten Alben fortgesetzt. Das dritte Studioalbum ist bereits geplant und wird gerade mit einer dunkleren Geschichte aufgenommen, während wir hier sprechen.

Time For Metal / Sandra R.:

Was inspiriert dich beim Songwriting eigentlich am meisten und welche Bands haben dich während deiner Karriere am stärksten beeinflusst?

Paulo J. Mendes:

Viele Bands haben mich im Laufe der Jahre beeinflusst, auch viele Musikstile. Bei den Metal-Bands muss ich Dimmu Borgir, Cradle Of Filth, Emperor, Dark Funeral, Bal Sagoth, Catamenia, Sins Of Thy Beloved, Tristania und viele andere nennen. In letzter Zeit bin ich süchtig danach, Fleshgod Apocalypse und Septic Flesh zu hören.

Time For Metal / Sandra R.:

Was für Pläne hast du für die nächsten Jahre mit Caedeous?

Paulo J. Mendes:

Ich habe mehrere Pläne für Caedeous für die nächsten Jahre. Der erste Plan ist das dritte Album Malum Supplicum, das bereits komponiert ist und in diesem Moment mit Schlagzeug, Gitarren, Bass, Klavier und Orchester aufgenommen wird. Es wird im Jahr 2023 erscheinen. Ich habe auch eine klare Vorstellung davon, wohin ich mit dem vierten Album gehen möchte, vielleicht 2024 oder 2025. Außerdem ist es eines der zukünftigen Ziele und Ambitionen, Caedeous in den nächsten Jahren endlich auch live auf großen Metal-Festivals zu spielen. Das Line-Up wird jetzt erweitert, um für das dritte Studioalbum voranzukommen.

Time For Metal / Sandra R.:

Welche konkreten Ziele möchtest du in diesem Jahr erreichen?

Paulo J. Mendes:

In diesem Jahr besteht das Hauptziel darin, das zweite Studioalbum erfolgreich zu promoten und sich auf das dritte Studioalbum vorzubereiten. Aufgrund der pandemischen Instabilität und des internationalen Charakters des Caedeous-Projekts, mit einer geografisch über Europa verteilten Besetzung gibt es außer Livestreams und offiziellen Musikvideos noch keine Pläne für mögliche Live-Auftritte.

Time For Metal / Sandra R.:

In den letzten zwei Jahren sind ja nahezu alle Veranstaltungen der Covid-Pandemie zum Opfer gefallen. Dieses Jahr sollen wieder mehr Festivals und Konzerte möglich sein. Wie schätzt du die Situation ein?

Paulo J. Mendes:

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Instabilitätsfaktor von Covid-19 sehr hoch und riskant ist, da in einem kontinuierlichen Zyklus von mehreren Monaten neue Stämme auftauchen, auch wenn es weniger sind als früher. Hoffentlich kommen bald ein Impfstoff und Medikamente der zweiten Generation auf den Markt, um der Krankheit ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Ich finde es auch gut, dass es wieder Festivals und Konzerte mit Sicherheitsvorschriften gibt, die der Live-Musikbranche wieder Auftrieb geben können. Da der Risikofaktor jedoch immer noch hoch ist, habe ich Angst davor, wie sich die kommenden Festivals entwickeln werden.

Für uns als Musiker, Bands oder Projekte und technisches Personal von Shows ist dieses Pandemie-Problem hart, da ein großer Teil unseres aktiven Einkommens von Shows, Merch-Verkauf an den Veranstaltungsorten usw. stammt. Die Tantiemen von Spotify, Apple Music usw. sind zu gering, um damit als passives Einkommen zu leben. Sie zahlen sehr wenig pro Stream, selbst wenn er von Millionen gespielt wird. Stell dir außerdem vor, dass eine Band einen Auftritt für den Tag X geplant hat und dieser abgesagt wird, du aber bereits für die gesamte Logistik bezahlt hast und dafür null Geld erhältst, das ist furchtbar.

Man wünscht sich, dass sich alles wieder normalisiert, damit wir weitermachen können, aber die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Die Dinge haben sich verändert, für die einen besser, für die anderen schlechter.

Für mich könnte Covid verschwinden und nie mehr zurückkommen. Dies ist eine einfache Horrorgeschichte, die sich vor unseren Augen auf allen Ebenen abspielt.

Time For Metal / Sandra R.:

Kannst du dir vorstellen, mit einem Symphonieorchester live aufzutreten, wie zum Beispiel Dimmu Borgir auf dem Wacken Open Air 2012?

Paulo J. Mendes:

Ja, ganz bestimmt. Das ist auch eines meiner Ziele für Caedeous in den nächsten Jahren. Caedeous-Alben werden in die Orchestrierung hineingeboren und sogar als solche komponiert, mit mehreren orchestralen Mockups und Pianos. Sie sind die Seele von Caedeous. Caedeous live mit einem Symphonieorchester zu spielen, steht auf der Roadmap, hoffentlich passiert es. Wenn es auf dem Wacken Festival sein wird, umso besser. Das ist auch eines der Ziele.

Time For Metal / Sandra R.:

Gibt es besondere Ereignisse in deinem Leben, von denen du den Time For Metal Lesern gerne berichten möchtest?

Paulo J. Mendes:

Ich habe einige besondere Ereignisse in meinem Leben, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Dinge, die ich kein bisschen ändern würde, auch wenn sie voller Schmerz, Wut, Traurigkeit und Frustration waren. Es waren Lektionen, die mich geformt und mich zu einem stärkeren und besseren Menschen gemacht haben. Diese Ereignisse reichen von schlechten musikalischen Erfahrungen in der Branche bis hin zu Ereignissen in meinem Privatleben, bei denen ich Menschen verloren habe, die ich sehr vermisse. Darüber hinaus war die Geburt meiner Kinder das Beste, was mir passiert ist. Sie haben mich auch zu einer ganz anderen Ebene menschlicher Gefühle geführt.

Time For Metal / Sandra R.:

Ich bedanke mich herzlich dafür, dass du dir die Zeit zur Beantwortung meiner Fragen genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Caedeous und hoffe, dass du deine gesteckten Ziele erreichst.

Paulo J. Mendes:

Nochmals vielen Dank, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an Time For Metal für die Unterstützung und an alle, die dies lesen und Caedeous hören, \m/ vielen Dank!