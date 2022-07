Ritual Dictates: sind zurück und liefern mit ihrem Lyric-Video zu „Burn The Widow“ einen Vorgeschmack zum neuen Album

Ritual Dictates sind zurück!

Ihr zweites Album, No Great Loss, wird am 07. Oktober über Artoffact Records veröffentlicht und bringt eine dramatische Veränderung in ihrem Sound mit sich.

Justin Hagberg erläutert die Veröffentlichung:

„Diese beunruhigenden und deprimierenden Zeiten haben dazu beigetragen, dass sich der Sound von Ritual Dictates verändert hat. Das und die Vollzeit-Friedhofsschichten in einem Krematorium während einer weltweiten Pandemie“.

„Und durch all das habe ich eine Fülle von Musik gehört, scheinbar bodenlosen Wein getrunken und No Great Loss geschrieben.“

Neben der Albumankündigung geben Ritual Dictates auch einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues musikalisches Abenteuer, die Single und das Lyric-Video Burn The Widow.

Weiter kommentiert Hagberg den Track wie folgt:

„No Great Loss wird mit Burn The Widow eröffnet. Es fühlt sich angemessen an, diesen Song zuerst vorzustellen, vor allem weil er viele der großen musikalischen Einflüsse des Albums einfängt. Es ist auch der kürzeste Song auf dem Album, was es für jemanden, der nicht mehr als 3:52 unserer Musik ertragen kann, weniger langweilig macht.“

Als die Ritual Dictates Mitglieder Justin Hagberg und Ash Pearson beschlossen, ihre Kräfte für dieses Projekt zu bündeln, brachten sie all den aggressiven Death/Thrash mit, der ihre frühere Arbeit bei 3 Inches Of Blood und Revocation ausmachte, während sie alle Konventionen über Bord warfen. Ihr Debütalbum Give In To Despair vereint Black-Metal-Merkmale wie rasante Tremolos und eisige Zwischenspiele mit Punk-Momenten und Rock’n’Roll mit eingängigen und lustigen Keyboard-Akzenten.

Die Supergruppe aus erfahrenen Musikern hat sich im Vergleich zum Vorgängeralbum mehr dem Gothic verschrieben und bringt Vergangenheit und Zukunft nahtlos zusammen. No Great Loss beginnt mit der funkigen Basslinie und dem hymnischen Gesang von Burn the Widow. My Solitude geht in einen gefühlvollen, wiegenden Rhythmus über, während Goth And Exhausted uns in die Tiefen von Samtvorhängen und verrauchten Nachtclubs entführt. Das Album endet mit Succumbing To The Ravages Of Age mit schwermütigen und lieblichen Akkorden und Texten, mit denen sich jeder identifizieren kann, der im Leben wächst.

Ritual Dictates ist ein überraschender Act, der keine Grenzen bei der Erkundung seines Sounds kennt. Hagberg und Pearson geben sich nicht damit zufrieden, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, sondern zeigen mit ihrer Arbeit ein bemerkenswertes Risiko und Abenteuer. Das am 7. Oktober erscheinende Album No Great Loss ist nicht nur ein musikalisches Unterfangen, sondern ein künstlerischer Ausdruck, der zeigt, dass Künstler nicht definiert werden können und selbst der härteste Künstler eine poetische Ästhetik kultivieren kann.

Die Tracklist zu No Great Loss findet ihr in unserem Release-Kalender:

Ritual Dictates sind:

Justin Hagberg – Gesang & Gitarre

Ash Pearson – Schlagzeug

Ritual Dictates

No Great Loss

Artoffact Records

VÖ: 07.10.22