Ritual Dictates: verbünden sich mit Brittney Slayes (Unleash The Archers) auf neuer Single „Aqua Tofana“

Ritual Dictates setzen ihr Gothicprojekt fort, diesmal begleitet von Unleash The Archers-Sängerin Brittney Slayes. Aqua Tofana stammt von ihrem zweiten Album No Great Loss, das am 7. Oktober über Artoffact Records veröffentlicht wird. No Great Loss ist ein Abenteuer für das Duo, das dunklere, düsterere Atmosphären erforscht, während sie ihre musikalischen Bemühungen in neues Territorium ausdehnen.

Justin Hagberg führt die Veröffentlichung weiter aus: „Die Geschichte von Giulia Tofana und ihrem Gebräu wurde mir erst kürzlich zur Kenntnis gebracht. True Crime ist ein böses Vergnügen, also würde man sich natürlich freuen, von einer Giftmörderin zu hören, die gestand, ihre Hände im Tod von mehr als 600 Männern zu haben. Es schien nur passend, einen Song über sie zu schreiben. Es war eine Ehre, mit Brittney Slayes zu arbeiten, und eine Erleichterung, weil sie die einzige Person war, die ich für Aqua Tofana im Sinn hatte, und ich hatte keinen Plan B, wenn sie nicht verfügbar gewesen wäre. Sie ist eine unglaubliche Sängerin und eine der professionellsten Musikerinnen, mit denen ich je gearbeitet habe.“