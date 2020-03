Ritual Dictates: Lyric-Video zu „Given To Despair“ exklusiv bei Brave Words

Gestern Abend enthüllten Ritual Dictates das Lyric-Video zum Track Given To Despair auf Brave Words. Die Band wurde von Justin Hagberg (3 Inches Of Blood) und Ash Pearson (Revocation) ins Leben gerufen.

Das Lyric-Video zu Given To Dispair stammt vom kanadischen Musiker und Designer Nick Sewell, der die Idee der Band, ein „veraltetetes, staubiges und einfaches Karaoke-Video“ wie gewünscht umgestzt hat.

Stream Given To Despair hier: https://open.spotify.com/album/7eo0teFojvRQ5611ggglTz *10K streams!*

Stream Terror Of Time hier: https://open.spotify.com/album/0uqdPxqCI2r0SQwkki5VWR

Mehr zu Ritual Dictates:

Das renommierte Artoffact-Label aus Kanada hat einen echten Kracher im Angebot. Hinter Ritual Dictates stecken Ex- und Noch-Mitglieder von 3 Inches Of Blood und Revocation, die zudem bei Allfather und Angel Grinder ihre Sporen verdienten. Unter dem Banner Ritual Dictates gibt´s jetzt massiv auf die Glocke: Death Metal, Grindcore, Black Metal, Gebretter, brutale Grooves… Hauptsache, es knallt mit Niveau und Herzblut.

Auch Trad-Metal und Classic Rock werden in den Topf geworfen, sodass Give In To Despair eine verdammt coole Mixtur geworden ist. Das fanden auch diverse Kollegen, die als Gäste auftauchen, darunter Danko Jones, Shawn Haché (Mitochondrion, Auroch, Night Profound) und Shane Clark (Ex-Bison / 3 Inches Of Blood).

Bang that head that doesn´t bang!

Tracklist Give In To Despair

1. It’s About Goddamn Time (The Hours Of Folly Part One)

2. Dominance And Will

3. Given To Despair

4. Obsolete Instinct

5. Last Phase Of Life

6. Poisonous Proclamation

7. Aperiam In Porta

8. Extinction

9. Indivisible Mind

10. What Cannot Be Altered Must Be Endured

11. Terror Of Time (The Hours Of Folly Part 2)

Ab sofort kann das Album vorbestellt werden, z.B. hier:

LP: https://artoffact.aisamerch.de/Ritual-Dictates-Give-in-to-Despair-Vinyl-Purple_1

CD: https://artoffact.aisamerch.de/Ritual-Dictates-Give-in-to-Despair-CD_1

Mehr Info von Ritual Dictates:

https://ritualdictates.bandcamp.com/album/give-in-to-despair

www.facebook.com/ritualdictates