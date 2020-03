Party.San Metal Open Air 2020: Bestätigen Visigoth

Der Pool an frischen Bands für verbrauchte menschliche Gestalten erscheint zuweilen recht leer zu sein doch dann kommen immer wieder diese Momente in denen das Unverhoffte über einen hereinbricht und die zwischenzeitlich einsetzende Lethargie seit der letzten richtig guten Platte hinwegfegt als wäre heute noch gestern.

So oder so ähnlich muss sich der erste Mensch gefühlt haben dem vor allen anderen die Möglichkeit eröffnet wurde der großartigen Kapelle namens Visigoth zu lauschen. Uha! Eine Priese Candlemass hier und ein Löffelchen Manilla Road da und dazu noch jede Menge großartige Melodien und Energie. Das Komplettpaket strotzt einfach so vor Kraft, ärmellosen Shirts und dem Geruch der Freiheit, getragen durch eine nicht unerhebliche Menge an Testosteron. Klingt dieser Text so als würden wir abdriften? Vielleicht tun wir das – vielleicht liegt das auch ein bisschen am Büromoshpit der gerade zu den Klängen besagter Band entbrennt.

Herkunft: USA

Stil: Heavy Metal

Für Fans von: Grand Magus, Manilla Road

Social: https://www.facebook.com/visigothofficial/