Kreator x Lamb Of God: Mark Morton und Mille Petrozza sprechen vor ihrer gemeinsamen EU und UK Tour mit Daniel P Carter darüber, durch Thrash vereinigt zu sein

Lamb Of God und Kreator gehen im Frühling 2020 gemeinsam auf Tour in Europa, in Begleitung der Dallas Thrasher Power Trip. Im Vorfeld der Tour wird die Band ein Reihe von Trailern veröffentlichen, in denen der BBC Radio 1 Rock Show Moderator Daniel P Carter mit Mark Morton und Mille Petrozza über ihre Karrieren, die Metalszene, Touren und vieles mehr spricht. In der ersten Folge geht es darum, wie die drei Bands der Tour durch Thrash vereint sind. Seht euch den Trailer hier an:

Die State Of Unrest Tour wird am 27. März in Stockholm, Schweden in der Fryshuset Arenan starten und wird erst am 25. April in London in der O2-Arena Brixton enden.

Lamb Of God Fronter Randy Blythe kommentiert: „Es ist immer ein Riesenspaß, mit jemandem zum ersten Mal auf Tour zu gehen, also freuen wir uns schon sehr darauf, mit Kreator auf Tour zu gehen und auch darauf, mit unseren Freunden von Power Trip zu feiern. Wir sehen euch in März und April!“

Kreators Mille Petrozza fügt hinzu: „Hordes Of Europe! Es freut mich, die State Of Unrest Tour ankündigen zu können; zu lange war die amerikanische Metalszene gespalten, aber jetzt ist die Zeit der Einheit! Wir freuen uns, unsere einzigen Shows in Europa 2020 mit den mächtigen Lamb Of God und einer unserer liebsten neuen Thrash Bands Power Trip zu spielen. Es wird eine laute Nacht von Metal Partys – Auf keinen Fall verpassen!“

State Of Unrest Tour – Europe 2020

w/ Lamb Of God, Power Trip

27.03. S Stockholm – Fryshuset Arenan

28.03. DK Copenhagen – Forum Black Box

30.03. FIN Oulu – Club Teatria

31.03. FIN Helsinki – Black Box Jäähalli

02.04. PL Kraków – Tauron Arena

03.04. D Berlin – Columbiahalle

04.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

05.04. D Wiesbaden – Schlachthof

07.04. CH Zurich – Samsung Hall

08.04. D Munich – Zenith

09.04. D Ludwigsburg – MHPArena

11.04. D Hamburg – Sporthalle

12.04. N Oslo – Inferno Metal Festival*

14.04. E Barcelona – Razzmatazz

15.04. E Madrid – La Riviera

17.04. F Paris – L’Olympia

18.04. D Saarbrücken – Saarlandhalle

19.04. B Brussels – Ancienne Belgique

21.04. UK Bristol – O2 Academy *Sold Out*

22.04. UK Manchester – Academy

23.04. UK Glasgow – O2 Academy

24.04. UK Birmingham – O2 Academy

25.04. UK London – O2 Academy Brixton

* nur Kreator

