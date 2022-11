Ritual Dictates: neues Video zu „Succumbing To The Ravages Of Age“

Ritual Dictates haben ein neues Video zu Succumbing To The Ravages Of Age von ihrem kürzlich veröffentlichten Album No Great Loss veröffentlicht. Das Video umfasst einen Vintage-Kinematografie-Ansatz, der sowohl zeitlos als auch nachvollziehbar ist. No Great Loss ist ein Abenteuer für das Duo, das dunklere, düsterere Atmosphären erkundet, während sie ihre musikalischen Bemühungen auf neues Terrain ausdehnen.

Vocalist und Gitarrist Justin Hagberg sagt über das Lied:

„Textlich ist Succumbing To The Ravages Of Age ein Song, mit dem wir uns alle auf die eine oder andere Weise identifizieren können. Wir alle haben leider beobachtet, wie Haustiere, Familie und Freunde kämpfen und/oder an den Komplikationen des Alters sterben. Es ist nicht garantiert, dass wir es bis ins hohe Alter schaffen, aber wir alle versuchen, etwas aus dem Leben zu machen, das uns gegeben wurde.“

Unsere Meinung zu No Great Loss: