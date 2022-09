Finnegan’s Hell: präsentieren Titeltrack vom kommenden Album „One Finger Salute“

Hier kommt der dickste Mittelfinger im Folk-Rock! Selten taucht eine Band mit der Intensität und Attitüde von Finnegan’s Hell in der Folk-Rock-Szene auf. Endlich sind die scharf gekleideten Herren mit einem neuen Album in voller Länge zurück, das am 25. November veröffentlicht werden soll. Einen kleinen Vorgeschmack kann man jetzt schon bekommen, denn der Titeltrack One Finger Salute wird als Single und Video veröffentlicht.

Finnegan’s Hell nutzten den Shutdown während der Pandemie, um neue Songs zu schreiben und produzierten eine beeindruckende Sammlung. Die stärksten landeten auf der Platte One Finger Salute, alles voran der Titeltrack zusammen mit einem Musikvideo. One Finger Salute ist ein großartiger Haltungsmarker – ein musikalischer Mittelfinger mit einem ohrwurmigen Refrain, der im Publikum ein Meer von Mittelfingern hervorrufen wird.

Hier geht’s zum Musikvideo:

Der Song ist universell in seiner Anziehungskraft und eine Freude zu hören für jeden, der einen echten Beziehungszusammenbruch erlebt hat. Selbst wenn man das Glück hatte, eine Kernschmelze im Liebesleben zu vermeiden, wird der Mittelfinger anfangen zu zucken, wenn One Finger Salute seinen Weg in den Gehörgang findet. Die neue Platte erinnert daran, als The Pogues in Topform waren. Dropkick Murphys und Flogging Molly haben einen schwedischen Konkurrenten, auf den sie sich in Zukunft verlassen können.

Die Idee hinter dem Video zur Single ist es, Metallicas valiumduftendes Nothing Else Matters zu kontrastieren und eine Band auf Speed im Studio zu zeigen. Es bietet auch einen einzigartigen Einblick in die Interaktion von Finnegan’s Hell mit ihrem Produzenten.

Hier kann man die Single hören und das Album vorbestellen: https://orcd.co/one-finger-salute-single

https://www.facebook.com/finneganshell

https://finneganshell.com/