Subway To Sally: veröffentlichen erste Single & Video „Was Ihr Wollt“

Subway To Sally setzen Zeichen für Hoffnung auf dem 14. Studioalbum Himmelfahrt

Knapp vier lange Jahre sind vergangen, seitdem die Vorreiter des deutschen Folk-Rock, Subway To Sally, ihr letztes Album Hey! veröffentlichten. Jetzt kehren sie mit dem 14. Studioalbum, Himmelfahrt, das am 24. März 2023 via Napalm Records erscheint, zurück. Das neue Album beschreibt einen Wendepunkt in der Diskografie der Band: Schon seit Beginn ihrer großen Karriere setzen sich die Musiker mit den dunkelsten Abgründen der menschlichen Seele auseinander – jetzt überraschen sie Fans mit dem Gegenteil. Zum ersten Mal in über 30 Jahren Bandgeschichte zelebrieren die Musiker Hoffnung!

Mit der Single Was Ihr Wollt vereinen die Folk-Rock Vorreiter nicht nur starke Kritik am Prinzip der Gegenseitigkeit, sondern geben vor allem einen ersten Vorgeschmack auf ihre neuen klanglichen Gefilde. Beeinflusst von eingängigen Rhythmen und mitreißenden elektronischen Beats entsteht eine düstere Atmosphäre, die sofort in den Bann zieht. Untermalt wird der Album-Opener durch das intensive und bildgewaltige offizielle Musikvideo.

Subway To Sally über das neue Album:

„Das neue Album markiert einen Wendepunkt. Himmelfahrt ist Ende und Neuanfang zugleich.

Die Arbeiten an den Songs für Himmelfahrt begannen lange vor Corona, kurz nach der Veröffentlichung des letzten Albums Hey! Dieses Album thematisierte eine kaputte Welt, den destruktiven Umgang der Menschen mit Ihresgleichen und der Umwelt, in der sie leben. Als dann Corona die Welt mit einer Pandemie überzog, wirkte vieles auf dem Album prophetisch und bedrückend. Das gesamte bis dahin entstandene Material musste auf den Prüfstand und wurde als unzeitgemäß entsorgt.

Subway To Sally setzten sich schon immer lustvoll mit den dunklen Seiten der menschlichen Seele auseinander. Über die Jahre wurde viel Blut vergossen und aus Liebe gemordet. Aber die Lust am Untergang ist eine Attitüde, die gut funktioniert, wenn ein vollgetankter Helikopter auf dem Dach wartet, der uns vor der Zombieapokalypse davonträgt.

Zum ersten Mal in den dreißig Jahren Bandgeschichte mussten wir uns die Frage stellen, ob es nicht an der Zeit wäre, die Hoffnung zu feiern. Hoffnung ist Treibstoff für die Zukunft, und so handeln viele Songs des neuen Albums von Aufbruch und Reise, davon dass man anderen Menschen die Hand reichen kann, um sie aus tiefster Tiefe ins Licht zu führen. Die aktuellsten Ereignisse in der Welt stellen diese Hoffnung allerdings auf eine schwere Probe. So erklärt sich der Wermutstropfen, die Verbitterung, die die Hoffnung trübt. Deshalb muss auch Gott auf dem Album zu Wort kommen, um seiner Enttäuschung über sein Werk Luft zu machen.“

Himmelfahrt Tracklist:

1. Was Ihr Wollt

2. Leinen Los

3. Weit Ist Das Meer

4. So Tief

5. Gaudens In Domino

6. Gott Spricht

7. Auf Dem Hügel

8. Autumn

9. Eisbrecher

10. Halt

11. Ihr Kriegt Uns Nie

12. Lasst Die Himmel Fall’n

Bonus Album:

1. Gott Spricht (Audinity Remix)

2. Auf Dem Hügel (Akustik Version)

3. So Tief (Akustik Version)

4. Was Ihr Wollt (Akustik Version)

5. Weit Ist Das Meer (Akustik Version)

6. So Rot MMXXI

Himmelfahrt wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• Deluxe Holzbox (inkl. 2 CD Mediabook (24 Seiten) inkl. Bonus Album & Anhänger, Flagge, 4 x Postkarte (2 Motive), Kunstdruck (Schwarzpapier mit Goldfolie) (streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit) – Napalm Records Shop exklusive

• 2-CD Mediabook (24 Seiten) inkl. Bonus Album & Gürteltasche (Leder & Wildleder, 17 x 15 x 5 cm) im Bundle (streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit) – Napalm Records Shop exklusive

• Vinyl Deluxebox: 1-LP Vinyl Gatefold Transparent/Schwarz marmoriert (inkl. 12 Seiten Booklet, Slipmat, Record Butler) (streng limitiert auf 300 Stück weltweit) – Napalm Records Shop exklusive

• 2-CD Mediabook (24 Seiten) inkl. Bonus Album

• 1-LP Gatefold

• 1-CD Jewel Case

• Digital Album & Digital Deluxe Album

Subway To Sally – Himmelfahrt Tour 23

Präsentiert von Metal Hammer, EMP, Sonic Seducer, Guitar, Rockantenne und metal.de

13.04.23 Oberhausen – Turbinenhalle

14.04.23 Goslar – Miners Rock

15.04.23 Leipzig – Anker

28.04.23 Losheim – Hexentanz

29.04.23 Heidelberg – Halle02

30.04.23 München – Backstage

05.05.23 Köln – Essigfabrik

06.05.23 Erfurt – Central

10.05.23 Frankfurt – Batschkapp

11.05.23 Nürnberg – Hirsch

12.05.23 Osnabrück – Hyde Park

13.05.23 Andernach – JUZ

18.05.23 Hannover – Pavillon

20.10.23 Hamburg – Markthalle

21.10.23 Berlin – Huxleys

Subway To Sally sind:

Eric Fish – Vocals, Flutes, Bagpipe

Ally Storch – Violin

Bodenski – Hurdy Gurdy, Acoustic Guitar, Vocals

Simon – Acoustic Guitars, Trumsheit, Vocals

Ingo Hampf – Guitar, Lute

Simon Michael – Drums, Percussion

Sugar Ray – Bass

Subway To Sally online:

Website

Facebook