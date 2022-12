Dosgamos: veröffentlichen neues Video „Sightseeing”

Die italienische Groove Metal-Band Dosgamos ist stolz darauf, ein neues Video zum Song Sightseeing zu enthüllen, das aus dem am 2. Dezember veröffentlichten Album Wrapped Renaissance stammt.

Im Video von Sightseeing sieht ein Mann, der von den Blättern jener Zeitungen bedeckt ist, die die von den Machtsystemen diktierten Nachrichten verbreiten, hilflos die Show, die keiner von uns sehen möchte. Es ist eine Show, die uns an unser Versagen, den Machthunger und den Allmachtswahn erinnert, der unsere Gesellschaft durchdringt. Nukleare Explosionen, in Labors erschaffene Tiere, hungrige Menschen, korrupte Politiker sind die Hauptfiguren dieser traurigen Show, die uns an unsere elende Seite erinnert. Das Video, bewundernswert erstellt von Milarevan, stellt die Technik der Gegenüberstellung wieder her, die in Videos wie Enter Sandman von Metallica zu sehen ist, und liefert uns eine halluzinatorische Collage der Neuzeit, die nur am Ende des Videos, zu dem Sie eingeladen sind, einen Hoffnungsschimmer hinterlässt entdecken.

Wrapped Renaissance wurde im Audiocore Studio aufgenommen, gemischt und gemastert, während die Drums im RecLab Studio aufgenommen wurden. Das Artwork ist von BlacKD Studio.

Dosgamos sind:

Michele Altavilla – Gesang

Vinnie Marco – Gitarre

Giulio Garibaldi – Bass

Giuseppe D’Avola – Schlagzeug

