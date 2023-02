Dosgamos: veröffentlichen die offiziellen Audios zu „Wrapped Renaissance“ und „Beware Of Me“

Die italienische Groove Metal-Band Dosgamos freut sich, nicht nur ein, sondern zwei neue Videos zu teilen! Sie sind dem Titeltrack Wrapped Renaissance und dem Song Beware Of Me gewidmet, die dem am 2. Dezember erschienenen Album entnommen sind.

Das neueste Album Wrapped Renaissance orientiert sich an zwei Säulen des Groove-Metal-Genres, Machine Heads ersten beiden Alben Burn My Eyes und The More Things Change, aber dieser Einfluss blieb nur ein Ausgangspunkt, von dem aus sich die Band entwickelte eigenen Sound, eher auf unerwartete Tempo- und Rhythmuswechsel ausgerichtet, um die Spannung hoch zu halten. Dosgamos verschmelzen diese Elemente mit psychotischen Vocals, die an Korn und Slipknot erinnern, und liefern eine erstickende Atmosphäre, um die unkontrollierte Ausbeutung der Umwelt und die Unterdrückung unserer Existenzen zu kritisieren.

Dosgamos sind sehr stolz bekannt zu geben, dass der offizielle Merch jetzt auf der Website https://www.dosgamos.com/store erhältlich ist! Ihr findet das wundervolle T-Shirt City In Flames, das von dem Künstler Pavel Kurbanov entworfen wurde, der mit dem mächtigen Jinjer zusammengearbeitet hat, sowie andere coole T-Shirts, CDs und Gadgets!

Dosgamos sind:

Michele Altavilla – Gesang

Vinnie Marco – Gitarre

Giulio Garibaldi – Bass

Giuseppe D’Avola – Schlagzeug

