Ektomorf: „Heart-Shaped Box (Nirvana Coverversion)“ erscheint am 24.02.23

Als Zoli Farkas, Gründer und Sänger von Ektomorf, im November 2022 zu Hause etwas langweilig war, nahm er seine Gitarre zur Hand und spielte von Nirvana Heart-Shaped Box nach.

Ihm gefiel seine Version so gut, dass er ein kleines Video machte und auf seinem persönlichen Facebook-Account hochlud. Über Nacht war die Reaktion der Fans so überwältigend, dass er es auch auf der Bandseite verbreitete. Auch hier war die Resonanz der Fans so unglaublich groß, dass er sich dazu entschieden hatte, den Song richtig aufzunehmen. Mittlerweile hat dieses kurze Video schon über 300.000 Fans erreicht. Im Dezember wurde der Song dann in Ungarn in den No Silence Studios aufgenommen und von Tue Madsen produziert und gemeistert. Anfang Februar wurde dann auch noch ein Video dazu abgedreht. Dies ist wirklich ein Song, den niemand so von Ektomorf erwartet hätte.

Die Single Heart-Shaped Box erscheint am 24. Februar 2023 bei Bleeding Nose Records, seid gespannt.