Tunic: gehen auf Europatour mit „Quitter“

Die Noise-Rocker Tunic kommen auf Europatour mit ihrem aktuellen Album Quitter!

Nach dem Auftakt in Paris geht es auf große Europatour mit dem zweiten Album der Band, Quitter, das über Artoffact Records erschienen ist. Die Tour geht zwei Wochen und führt die Band quer durch Europa, unter anderem auf das bekannte Rock in Bourlon Festival.

Und hier findet ihr die Tourdaten:

Quitter ist im Herbst 2021 erschienen und ein großes Medienecho erhalten, unter anderem mit Erwähnungen in und bei Northern Transmissions, Decibel, Invisible Oranges, The Strombo Show, SiriusXM The Verge, CBC Radio und Idobi Howl. Es war ganze 17 Wochen lang in den Earshot-Charts.

