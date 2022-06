Sandberg A/S – Solar 6-Panel Powerbank 20000

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Solar 6-Panel Powerbank 20000

Capacity: 20000 mAh / 74 Wh

Battery type: Li-polymer

Micro USB input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-C input 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-C output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max)

USB-A output 1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-A output 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

Solar panel: 7.5 W

IPX4 Water resistant

Supports power-through

Gewicht: 750 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/solar-6-panel-powerbank-20000

Preis: 128,99 € (UVP)

Heute haben wir die zweite solarbetriebene Powerbank der dänischen Firma Sandberg A/S für euch im Test. Der erste Eindruck ist wieder gut und sticht die günstigeren No-Name-Produkte aus, ohne die Funktion getestet zu haben. Anders als beim Solar Charger 21W 2xUSB+USB-C von Sandberg A/S kann man bei der Solar 6-Panel Powerbank 20000 die zusätzlichen fünf Solarfelder abnehmen. Auch die Leistung ist eine andere, das heutige Produkt kommt auf 20000 mAh / 74 Wh und kann damit bis zu acht Ladungen eines Smartphones vornehmen. Dafür dauert die eigene Aufladung deutlich länger als beim Solar Charger 21W 2xUSB+USB-C, was auch der doppelten Größe des Akkus geschuldet ist. Beide Versionen haben ihre Vorteile und stechen die billigen Konkurrenten, die viel versprechen, aber überhaupt nichts halten, ohne Probleme aus. Dafür muss man eben etwas mehr Geld investieren, bekommt aber Qualität inkl. fünf Jahre Garantie serviert. Neben der Kraft der Sonne kann die Powerbank auch über einen 1A starken USB-Ausgang aufgeladen werden. Die Dauer variiert von 12 Stunden mithilfe der Natur und ca. 16 Stunden per USB-Slot, was beides nicht gerade kurz ist. Bei 20000 mAh / 74 Wh braucht man eben seine Zeit, dafür gibt der Akku im Anschluss alles, um eure Geräte schnellstmöglich wieder aufzuladen.

Selbst mein Smartphone, welches am liebsten mit 3A gespeist wird, bekommt durch den Solar 6-Panel schnell neuen Saft. Für Festivals und andere Freiluftveranstaltungen empfiehlt es sich, mit einem vollen Akku zu starten und so wie Luft ist, wieder neu aufzuladen. Neben Smartphones können natürlich auch alle anderen Abnehmer geladen werden, die über einen USB-A-Anschluss oder einen USB-C verfügen. Für schnelle Ladevorgänge sind gleich zwei USB-A-Anschlüsse sowie ein USB-C PD 20W-Anschluss integriert, die parallel genutzt werden können. Mithilfe des beiliegenden Karabinerhakens kann die Powerbank für den Ladevorgang per Sonnenlicht an ein Zelt oder den Rucksack gehangen werden. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass die Solarmodule entfernt und kinderleicht wieder verbunden werden können. Abends im Zelt noch eben schnell die ebenfalls eingebaute Taschenlampe angemacht, muss man nicht die ganzen Panels neben die Matratze oder das Feldbett legen und kann ganz bequem das USB-Gerät laden. Sandberg A/S haben eine perfekte mobile Ladelösung für den Familienurlaub, eine Wanderung oder andere Abenteuer versprochen, welche sie ohne Abstriche auch einhalten.