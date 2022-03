Dawn Of Ashes – Scars Of The Broken

Artist: Dawn Of Ashes

Herkunft: USA, Kalifornien, Los Angeles

Album: Scars Of The Broken

Spiellänge: 55:28 Minuten

Genre: Electro-Industrial, Ambient, Industrial Metal

Release: 18.03.2022

Label: Artoffact Records / Cargo

Links: Bandcamp, Facebook

Bandmitglieder:

Gesang, Musik und Lyrics – Kristof Bathory

Gitarre und Keyboard (Live) – Angel Crowe

Keyboard (Live) – Bahemoth

Schlagzeug (Live) – Krock

Elektronisches Schlagzeug (Live) – Krz Souls

Tracklist:

1. (Descending) Torn Inside

2. Love Is Asphyxiation

3. The Despondent Hole

4. Emdr

5. Bane Of Your Existence

6. (Limbo) Numb

7. It Comes In Waves

8. Heart Beats Cold

9. Turn It Shallow

10. Scars oOf The Broken

11. The Antidote

12. (Ascending) Catharsis

Dawn Of Ashes existieren seit 2001, haben mehrere Besetzungswechsel und eine Auflösung (2014 – 2016) überdauert. Die Band ist das Projekt von Gründer und Frontmann Kristof Bathory, der auf Scars Of The Broken erneut seine dunklen musikalischen Neigungen auslebt. Die Truppe aus dem US-amerikanischen Los Angeles zelebriert mit dem neuen Album einen wütenden Hassbatzen aus Ambient, Electro-Industrial und Industrial Metal.

Das von Schmerzensschreien und bedrohlichen Soundscapes dominierte Intro dimmt die Stimmung auf Leid und Zerstörung. In dieser rein elektronischen Horroratmosphäre liegen die düsteren Wurzeln der Band – und ihre Stärken. Unheilschwangere Geräusche und Samples erschaffen ein bedrohliches Setting, textlich erforschen Dawn Of Ashes nach eigenen Angaben „Konzepte des Horrors und der Perversion“ und wollen sich lyrisch den „Dogmen abrahamitischer Religionen“ entgegenstellen. Brachiale Gitarrenriffs treten dafür auf dem neuen Album eher in den Hintergrund.

Die Band hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit Death, Black und Industrial Metal umgehen kann. Das neue Werk bringt die Nackenmuskeln mit Tracks wie EMDR, Bane Of Existence oder dem orchestralen Turn It Shallow zwar in Bewegung, ins Gedächtnis rocken können sich diese Lieder allerdings nicht. Puristische Metalheads dürften auf Scars Of The Broken ohnehin zu kurz kommen.

Auf dem Album finden sich vor allem düstere Klanglandschaften digitaler Natur, die sich vielmehr an ein Publikum richten, das Electro-Industrial und Aggrotech Acts wie etwa Wumpscut oder Suicide Commando goutiert. Doch auch Fans von Erk Aicrag (Hocico, Rabia Sorda), Dope Stars Inc. oder Wednesday 13 dürften sich mit Scars Of The Broken anfreunden.

Übrigens: Das kanadische Label Artoffact Records hat zahlreiche interessante Artists zu bieten, die ihr mit dem kostenlosen Sampler kennenlernen könnt.