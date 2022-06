Child Of Caesar: würdigen den Gedanken kurz vor dem letzten Atemzug mit ihrer brachialen neuen Metal-Single „Exitus“

Mit genau der richtigen Prise verwegener Energie veröffentlicht die deutsche Gothic Metal-Band Child Of Caesar, am 09.06.2022, mit Exitus ihre aggressive zweite neue Single samt impulsivem Musikvideo mit unbändiger Dynamik. Der Song ist eine stürmische Ode an den Tod, bei der brutale Old School Death Metal Growls die verschwommenen Gedanken kurz vor dem letzten Atemzug untermalen. Im energiegeladenen Musikvideo des schwedischen Regisseurs und Fotografen Matthias Blom (u. a. Darkane, Corroded, Lik) zeigt die Band ihr wütendes und rücksichtsloses Gesicht und bietet einen aufregenden Kontrast zum eingängigen Gothic Metal der vorherigen Single Seven. Mit Exitus demonstrieren Child Of Caesar die musikalische Vielschichtigkeit ihres neuen Longplayers Spirit & Liberation. Für den sinistren Nachfolger des 2015er-Albums Love In Black ist Mastermind und Gitarrist André Marcussen mit seinem Projekt aus dem Schatten der Vergangenheit herausgetreten und hat mit dem aktuellen Line-Up elf Tracks aufgenommen, die am 26.08.2022 weltweit über Dr. Music Records auf CD und digital erscheinen werden. Die Aufnahme und der Mix des Albums erfolgten im Tones & Tunes Studio von Gitarrist Christopher F. Kassad und für das Mastering vertrauten die Musiker erneut auf Mika Jussila vom Finnvox Studio (Amorphis, Solstafir, Nightwish).

Die Songs von Child Of Caesar sind ein gleichermaßen finsterer Ohrenschmaus für Gothic-Fans und Metalheads, die bei Tiamat die Wildheit der frühen Werke vermissen, dabei Satyricon schätzen und sich den punkigen Bad Religion-Vibes nicht verwehren. Einen ersten Einblick gewährte die Band bereits Anfang 2021 mit dem leider prophetischen Anti-Kriegs Lyric-Video zu Your Eyes On Me, das mit martialischen Bildsequenzen schockiert. Mit der Single Seven gingen Child Of Caesar vor wenigen Wochen einen Schritt weiter und veröffentlichten ein bildgewaltig animierten Clip, der die Lyrics in einem trübsinnig technokratischen Moloch illustriert, der Freiheit und Menschlichkeit unterdrückt. Mit dem neuen Musikvideo schalten Child Of Caesar in Sachen Härte und wilder Angriffslust aufs Gaspedal. Hier werden die letzten Sekunden vor dem Exitus in morbider Wut mit einer schweißtreibenden Live-Performance zelebriert:

Child Of Caesars neue Single Exitus ist ab sofort genauso wie Seven u. a. bei diesen digitalen Download-Shops und Streaming-Diensten erhältlich: Amazon (DE) | Amazon (US) | Spotify | Apple Music & iTunes | Deezer | Tidal | YouTube Music

Mehr zur Band und zum kommenden Album findet ihr hier:

Child Of Caesars – Line-Up:

Patrick Pagliaro: Gesang

André Marcussen: Gitarre

Christopher F. Kassad: Gitarre

Tobias Habel: Bass

Felix Haun: Schlagzeug

Child Of Caesars online:

www.facebook.com/childofcaesar

www.instagram.com/childofcaesar_official