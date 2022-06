Time For Metal Zeitreise: Sommerpause bis Ende August

Hallo liebe Time For Metal Leser und Zeitreisenden,

wir haben uns still und heimlich in die Sommerpause verabschiedet. Der Grund ist in diesem Fall sehr positiv, schließlich lässt uns die Pandemie zurück auf die Festivals und Konzerte, die nicht nur bereits gestartet sind, sondern uns noch den ganzen Sommer und hoffentlich auch Winter begleiten werden. Florian W. und René W. zieht es daher wie euch auf die vielen Äcker unserer Republik, um wieder live harte Riffs hören zu können und dabei Ideen für neue Zeitreisen zu sammeln. Die nächste Time For Metal Zeitreise ist bereits in Arbeit und führt zu den Amerikanern Fear Factory und ihrem legendären Bollwerk Demanufacture, welches im Jahr 1995 veröffentlicht wurde.

Euer Time For Metal Zeitreise Team

Die Ausgaben von diesem Jahr findet ihr direkt hier:

Time For Metal Zeitreise – Death – Symbolic (1995)

Time For Metal Zeitreise – Rage – Unity (2002)

Time For Metal Zeitreise – Cannibal Corpse – Gallery Of Suicide (1998)

Time For Metal Zeitreise – Deep Purple – Machine Head (1972)