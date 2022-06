Blind Channel: haben brandneue Single „Don’t Fix Me“ veröffentlicht

Das finnische Post-Hardcore-(Violent Pop)-Formation Blind Channel hat seine brandneue Single Don’t Fix Me veröffentlicht, die aus dem am 8. Juli über Century Media Records erscheinenden Album Lifestyles Of The Sick & Dangerous stammt. Das Album kann bereits hier vorbestellt werden.

Don’t Fix Me ist eine gewaltige Rockhymne, bei der mächtige Riffs und pochende Drums auf Synthesizer, fesselnde Harmonien und einen rasenden Rap von Sänger Niko Moilanen treffen. Das begleitende Video zeigt die Band auf ihrer jüngsten Tournee durch die USA und Europa.

Zur Single sagen Blind Channel: „Don’t Fix Me setzt das Thema der Zerbrochenheit fort, das auch auf dem kommenden Album zu hören ist. Diesmal haben wir uns jedoch entschieden, darüber zu schreiben, das die Leute schreien wollen, während sie die verrückteste Zeit ihres Lebens haben, und etwas, das sie ermutigt und aufbaut. Dieser Song ist der Soundtrack für die wildesten Partys und das Heilmittel für den Kater am Tag danach.“

Don’t Fix Me ist der neueste Song aus dem kommenden vierten Album Lifestyles Of The Sick & Dangerous der Band, das auch die zuvor veröffentlichten, preisgekrönten und millionenfach gestreamten Singles wie Bad Idea, Dark Side, Balboa und We Are No Saints enthält.

Hier geht es zur Tracklist:

Blind Channel waren der erfolgreichste Künstler bei den finnischen Grammy Awards (Emma Gala) im vergangenen Monat, wo sie sechs Auszeichnungen erhielten, darunter zwei für Dark Side (Song Of The Year & Most Streamed Song). Außerdem wurden sie als „Band des Jahres“, „Künstler des Jahres“ (per Publikumsabstimmung), „Rock des Jahres“ und mit dem Export Award ausgezeichnet – letzterer zeugt von ihrem schnell wachsenden internationalen Bekanntheitsgrad, nachdem sie fast das gesamte Jahr über in den USA, Europa und Großbritannien unterwegs waren.

Blind Channel haben das Jahr 2022 damit verbracht, sich mit ihren erstaunlichen Liveshows und ihrer neuen Musik einen unaufhaltsamen Weg zu bahnen. Nach einer US-Tournee mit From Ashes To New Anfang des Jahres ist die Band derzeit mit Electric Callboy in Europa unterwegs. Blind Channel sind in diesem Sommer für eine Reihe hochkarätiger Festivals in ihrer Heimat angekündigt, bevor sie im September für eine Headline-Tour nach Großbritannien zurückkehren. Alle Blind Channel Tourdaten und Tickets findet ihr unter blindchannelofficial.com

EU-Headline-Tourdaten 2022 (aktualisiert)

31/08/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Hamburg, Knust

01/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Berlin, Lido

03/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Dresden, Kulturzentrum STRASSE E

04/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Nuremberg, Hirsch

05/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Munich, Backstage Halle

06/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Stuttgart, Im Wizemann

07/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Saarbrucken, Garage

08/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Frankfurt, Zoom

09/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Bochum, Zeche Bochum

11/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Cologne, Die Kantine

12/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Bristol, Thekla

13/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Glasgow, Cathouse

14/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Manchester, Rebellion

15/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ London, O2 Academy Islington

16/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Nottingham, Rescue Rooms

17/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Birmingham, O2 Academy 3

19/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Antwerp, Kavka

20/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Tilburg, Poppodium 013

21/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Paris, Backstage By The Mill

23/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Madrid, Sala Caracol

24/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Barcelona, Sala Bóveda

26/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Zürich, Plaza Club and Bar

27/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Milano, Legend 54

28/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Vienna, Chelsea

29/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Prague, Rock Café

30/09/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Kraków, Klub Zaścianek

01/10/2022 Blind Channel – Tour 2022 @ Warsaw, Klub Hydrozagadka

Blind Channel – Line-Up:

Joel Hokka – Gesang

Niko Hokka – Gesang

Joonas Porko – Gitarre

Olli Matela – Bass

Tommi Lalli – Schlagzeug

Aleksi Kaunisvesi – Samples, Schlagzeug, DJ

Blind Channel – online:

https://www.facebook.com/BlindChannelBand

https://www.instagram.com/blindchannel/?hl=de