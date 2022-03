Child Of Caesar: unterschreiben bei Dr. Music Records und kündigen mit „Spirit & Liberation“ ein sinistres Gothic Metal Meisterwerk an

Die deutsche Gothic Metal Band Child Of Caesar ist zurück und hat einen Vertrag mit Dr. Music Records für die Veröffentlichung des neuen Albums Spirit & Liberation unterzeichnet. Für den sinistren Nachfolger des 2015er-Albums Love In Black ist Mastermind und Gitarrist André Marcussen mit seinem Projekt aus dem Schatten der Vergangenheit herausgetreten und hat mit dem aktuellen Line-up elf Tracks aufgenommen, die am 26.08.2022 weltweit auf CD und digital erscheinen werden.

Stark von den 90ern beeinflusster Gothic Metal gepaart mit schwermütiger Melancholie und Zerrissenheit bildet die Basis. Auf dem neuen Monument Spirit & Liberation spielen auch Punk und Black Metal Einflüsse eine Rolle und verleihen dem Fundament so raue und wilde Momente. Einen ersten Einblick gewährte die Band bereits Anfang 2021 mit dem leider prophetischen Anti-Kriegs Lyric-Video zu Your Eyes On Me, das mit martialischen Bildsequenzen schockiert. Die Aufnahme und der Mix des Albums erfolgten im Tones & Tunes Studio von Gitarrist Christopher F. Kassad und für das Mastering vertrauten die Musiker erneut auf Mika Jussila vom Finnvox Studio (Amorphis, Solstafir, Nightwish). Für das Artwork setzte der Bandleader auf den herausragenden Künstler Eliran Kantor, der mit beeindruckenden Cover-Ölgemälden für u. a. Kreator, Tristania oder My Dying Bride für Furore sorgte, sowie auf Thrashwolf-Grafikdesigner Logan Francis Gray (u. a. Metallica, Slash, Crowbar) für das Layout. Die Songs von Child Of Caesar sind ein gleichermaßen finsterer Ohrenschmaus für Gothic Fans und Metalheads, die bei Tiamat die Wildheit der frühen Werke vermissen, dabei Satyricon schätzen und sich den punkigen Bad Religion Vibes nicht verwehren. Diese außergewöhnliche Mischung macht Spirit & Liberation zu einem packenden Erlebnis für den Spätsommer. Zuvor erscheint aber am 07.04.2022 mit Seven die erste Singleauskopplung samt eindringlich, bedrohlichem Musikvideo, das in Zusammenarbeit mit Maria Goruleva von All4Band Design (u. a. Ignea, Diamond Head, Doomeye) entstanden ist und perfekt zu den Lyrics passt, die sich um die Jugend und ihre Rebellion gegen ein sklavisches Moralsystem und die Errungenschaften von Ethik und menschlicher Vernunft drehen. Einen ersten Ausblick auf das brillante Musikvideo und die Single Seven präsentiert jetzt dieser eindrucksvolle Teaser:

2011 versammelte André Marcussen eine illustre Riege von Musikern aus dem Metal Underground um sich, darunter Autumn Eyes Sänger Daniel Mitchell, um seine Vision von Metal jenseits des Mainstreams zu verwirklichen. Vier Jahre später machten Child Of Caesar auf ihrem Debüt Love In Black erstmals mit düsterem, avantgardistischem Gothic Metal auf sich aufmerksam. Nun erscheint endlich der Nachfolger Spirit & Liberation und zeigt eine vielschichtigere Band, die mit ihrem schonungslos wilden Dark Metal Kaleidoskop für Furore sorgen wird. Neu am Mikro ist Patrick Pagliaro, der sich genau wie Bassist Tobias Habel mit den Bands Slomind und Bunghole einen Namen gemacht hat. Weiter mit dabei ist Gitarrist Christopher F. Kassad (Ex-Jesus On Extasy, Aeranea) und Felix Haun (Karabooza) sorgt für ordentlich Druck an den Kesseln. Mit Spirit & Liberation haben Child Of Caesar ein vielschichtiges Meisterwerk sinistrer Gothic Metal Tonkunst mit tief-schürfenden Lyrics über sensible Gedanken zum Leben und Tod geschaffen. Die neuen Songs bringen den humanistischen Grundton von AndréMarcussens Projekt mit seiner Hommage an eine reife Welt ohne Götter und Religion auf eine andere Ebene. Liebhaber düsterer Alben mit einem 90er Dark Metal Feeling werden leuchtende Augen bekommen, wenn sich dieses bedrohliche Album in ihren vier Wänden akustisch entfaltet. Um die Vorfreude auf die neuen Songs zu steigern, verkünden Child Of Caesar heute neben dem Cover-Artwork auch die Trackliste des neuen Gothic Metal Opus:

Spirit & Liberation Tracklist:

1. Scorpion

2. Your Eyes On Me

3. Lisa

4. Ritual Summer

5. Moon 24

6. Godchildren

7. Seven

8. Native Tongue

9. B.M.T.C.

10. Exitus

11. San Francisco (Bonus)

Line-Up:

Patrick Pagliaro: Vocals

André Marcussen: Guitar

Christopher F. Kassad: Guitar

Tobias Habel: Bass

Felix Haun: Drums

Wer tiefer in die melancholische Gedankenwelt von Child Of Caesar eintauchen möchte, sollte für weitere Infos das Bandprofil unter www.dr-music-promotion.de als auch die Website der Band unter www.childofcaesar.com auskundschaften. Aktuelle Neuigkeiten und weitere persönliche Einblicke geben die Musiker zudem in ihren Social Media Kanälen unter www.facebook.com/childofcaesar, www.instagram.com/childofcaesar_official und www.youtube.com/childofcaesar.