Risen Crow: präsentieren ihren Song „Black Widow“ aus dem Album „Requiem For A Damned Love“

Risen Crow, eine Power-Metal-Band aus Rom, präsentiert ihren Song Black Widow aus dem Album Requiem For A Damned Love.

Es ist ein energiegeladener Track, der Elemente aus Gothic Metal und Symphonic Metal vereint. Hört ihn euch hier an:

Die Klangstruktur zeichnet sich durch aggressive Gitarrenriffs und eine treibende Rhythmusgruppe aus, die durch Orchesterarrangements und Synthesizer eine düstere und dramatische Atmosphäre erzeugen.

Geschichte des Songs

Ein Mann, von einem übernatürlichen Ruf angezogen, reist zu einem abgelegenen Ort, um ihr zu begegnen – einer geheimnisvollen Gestalt, die sich als Raubtier entpuppt: einer Sirene im Aussehen, aber einer Schwarzen Witwe im Herzen. Die Begegnung offenbart eine erschreckende Wahrheit: Die Frau sucht nicht Liebe, sondern die Seele des Mannes, um sich von ihr zu nähren. Trotz des Bewusstseins der Gefahr und des Anblicks der roten Augen und der hohlen Höhlen des Wesens gerät das Opfer in eine hypnotische Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Die Geschichte gipfelt in einem letzten Akt der Gewalt, in dem ihre „Klinge“ das Schicksal des Mannes besiegelt und ihn dazu verdammt, für immer unter den verlorenen Seelen zu verweilen, während sie ihre Natur als ewige Jägerin bekräftigt.

