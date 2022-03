Tunic: entfesseln im Juni das Hardcore-Chaos mit Tourdaten in Europa und England

Diesen Sommer wird die Punk-Band Tunic ihr schillerndes Hardcore-Chaos und ihre verrückten Blasts auf einer mit 13 Terminen umfassenden Tournee durch Europa und Großbritannien bringen. Die Tour beginnt in Paris, Frankreich und endet in Leffinge, Belgien. Alle Tourdaten, Tickets und Infos findet ihr unter DIESER Adresse.

Die Ticket sind ab sofort erhältlich!

Tourdates

10.06.22 FR Paris – Supersonic

11.06.22 FR Lyon – Le Substances Festival

12.06.22 IT Bologna – Freakout

14.06.22 DE Berlin – Cassiopeia

15.06.22 DK Copenhagen – Rahuset

18.06.22 BE Liege – La Zone

19.06.22 UK Bristol – The Crofter Rights

20.06.22 UK Sheffield – Record Junkee

21.06.22 UK Falmouth – The Cornish Bank

22.06.22 UK London – 229

23.06.22 FR Reims – Les Vieux de La Vieille

24.06.22 FR Bourlon – Rock In Bourlon Festival

25.06.22 BE Leffinge – De Zwerver

Im Herbst 2021 veröffentlichten Tunic ihr zweites Album Quitter über Artoffact Records. Das Album landete auf mehreren Listen zum Jahresende, darunter Exclaim Magazine’s 25 Great Canadian Albums You Might Have Missed in 2021 und Flood Magazine’s 15 Albums from 2021 That You Should Know. Northern Transmissions, Decibel, Invisible Oranges, New Noise Magazine, Echoes and Dust berichteten über das Album, The Strombo Show, SiriusXM The Verge, CBC Radio, Idobi Howl und es war 17 Wochen in Folge in den Charts von Earshot!

Quitter ist ein Konzeptalbum, das von Jace Lasek (Godspeed You! Black Emperor) in den Private Ear Studios in Winnipeg, Kanada, produziert, abgemischt und von Carl Saff (Bambara, Human Impact) gemastert wurde. Die Songs von Quitter erforschen verschiedene Erscheinungsformen des „Aufhörens“ – Frontmann David Schellenbergs Texte handeln von Verlust, Verlassenheit, Nüchternheit und dem Prozess, das eigene Leben niederzureißen, um es neu aufzubauen. Der Sound von Tunic verbindet bissigen Noise-Rock mit ernsthaften Post-Hardcore-Bekenntnissen, so als ob Big Black und Drive Like Jehu als ein Trio aus Winnipeg wiedergeboren worden wären.