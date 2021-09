Tunic: veröffentlichen Animations-Video zur neuen Single „Apprehension“

Die neue Tunic-Single Apprehension erschien am Freitag und wird von einem coolen Animationsvideo begleitet.

Der Clip wurde von Sam Neal, dem Künstler, der auch für das Albumartwork von Tunic verantwortlich ist, und Dimitris Armenakis erstellt.

Tunic-Gitarrist/Sänger David Schellenberg sagt: „In diesem Song geht es darum, aufzugeben, besiegt zu werden und von einer Beziehung niedergestreckt zu werden.„

Das neue Album Quitter kann ab sofort vorbestellt werden.

Produziert und gemischt von Jace Lasek (Godspeed You! Black Emperor) in den Private Ear Studios in Winnipeg und gemastert von Carl Saff (Bambara, Human Impact), erscheint das Album am 15.10. bei Artoffact Records.

Mehr Informationen zu Quitter: