Space Vacation: veröffentlichen „White Hot Reflection“ am 29.04.2022

Am 29. April 2022 wird das neue Album der US Metal Band Space Vacation – White Hot Reflection via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 15. April 2022.

„White Hot Reflection ist unser bislang bestes Werk. Auch wenn die Wartezeit auf dieses Album so war, als würde man Gletscher beim Entstehen zusehen, glauben wir, das die Fans das Ergebnis lieben werden. Das Album sollte ursprünglich im März 2020 aufgenommen und veröffentlicht werden, aber wir alle wissen, was passiert ist. Die meisten Aktivitäten wurde gestoppt oder zumindest verzögert. Pandemiebedingt konnten wir uns dann ganz auf die Produktion konzentrieren, haben am Ende ein Doppelalbum produziert und etwas wirklich Einzigartiges, Schweres und Melodisches geschaffen. Aber Achtung! Es wurden bereits mehrere Verletzungen gemeldet, verursacht durch unkontrolliertes Headbangen beim Hören von White Hot Reflection. Bitte das Album verantwortungsvoll und so laut wie möglich hören und die Götter des Metal mit diesem Opfer ehren!“

White Hot Reflection Tracklist:

1. Reign In Hell

2. Playing With Fire

3. Transcending

4. Iceberg

5. Walk Away

6. Being Evil

7. Middle Ages

8. Burn With Me

9. Don’t Say It

10. Win The Night

11. Sleep Tight

12. When Heroes Die

13. Out Of Time

Line-Up:

Scott Shapiro – Vocals, Guitars

Kiyoshi Morgan – Guitars

Kai Sun – Bass

Eli Lucas – Drums

https://www.spacevacationrocks.com/

https://www.facebook.com/spacevacationmusic