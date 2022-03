Aeternitas: wie es für die Musiker nach der Bandauflösung weitergeht

Völlig unerwartet haben Aeternitas ihre Trennung und Auflösung der Band bekannt gegeben. Hier geht es zu unserer News zu der Bandauflösung.

Kurz und knapp zusammengefasst: Die 1999 gegründete Band brachte in den letzten zwanzig Jahren sechs Studioalben auf den Markt. Ihr jüngstes Werk Haunted Minds erschien 2020 und fuhr reichlich positive Kritiken ein. Hier geht es zu meinem Review. Erst vor vier Monaten hatte die Band Miss ScarRed als neue Sängerin präsentiert und die wirklich starke Single Shadows veröffentlicht. Zum Jahreswechsel folgte die Vorstellung von Rusard als neuen Mann für das Tieftonfundament. Die Zeichen standen von außen betrachtet also auf einem Durchstarten, mit frischem Wind in den Segeln. Doch es kommt alles anders, wie die Band auch über Facebook direkt an ihre Follower mitteilt.

Wie geht es nun also weiter für die ex-Aeternitas Mitglieder? Der Facebook-Mitteilung ist zu entnehmen, dass Miss ScarRed bereits an einem Soloprojekt arbeitet. Zu der angekündigten EP, die die Powerfrau noch in diesem Jahr veröffentlichen will, werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Einen ersten Kontakt hatte ich auch schon mit Daniel T. Lentz. Der erfahrene, langjährige Lead Gitarrist konzentriert sich vorerst auf sein Engagement bei der Hardrock-Coverband METCo. Weitere Infos findet ihr auf der Facebook-Seite der Band. Seine Metal-Karriere will er aber keinesfalls an den Nagel hängen und ist auf der Suche nach einer neuen spannenden Möglichkeit in diesem Bereich. Seine eigenen Worte, auch zu den Rückmeldungen der Fans, möchte ich euch auf keinem Fall vorenthalten.

„Ich werde der Musik auf jeden Fall erhalten bleiben. Die von Cyanguitars speziell für mich gebaute Gitarre ist ja quasi noch jungfräulich und das muss auf jeden Fall geändert werden. Schon allein, weil Tom von Cyan sooo viel Arbeit da reingesteckt hat. Die Reaktionen über die Auflösung sind echt rührend. Da schreibt uns sogar ein Fan der ersten Stunde direkt aus Kiew – als wenn der jetzt keine anderen Sorgen hätte. In den letzten 17 Jahren habe ich durch Aeternitas wirklich viele tolle Leute kennengelernt, viel gesehen und tolle Erlebnisse gehabt. Auf die Zeit würde ich nicht verzichten wollen. Also kein Groll über die Auflösung, sondern Dankbarkeit für die tolle Zeit.“

Von Gitarrist, Sänger und Mastermind Alex Hunzinger habe ich erfahren, dass er und Anja Hunzinger (Keyboard) der Musik ebenso keinesfalls dauerhaft den Rücken zukehren wollen. Konkrete Pläne haben die beiden allerdings derzeit noch nicht zu vermelden. Schlagzeuger Frank Mölk teilte mir mit, dass er mit seiner Band KI:DDS durchstarten will, die er bisher mit weniger Elan verfolgte. Hierzu wird sich die Band, die unter anderem Deutschrock und Punk Elemente enthält, neu formieren. Es läuft wohl schon etwas im Hintergrund, nähere Details oder Termine sind allerdings noch nicht spruchreif. In welche Richtung das in etwa gehen wird, könnt ihr in dem Video sehen, dass ich unten in diesem Artikel einbinde.

Wir dürfen also gespannt sein, was da musikalisch auf uns zukommt und uns auf eine möglichst baldige Rückkehr der Musiker freuen, wenn auch auf getrennten Wegen.

Zum Schluss möchte ich noch ein paar persönliche Worte an Aeternitas richten. Auch wenn ich nicht viele Livekonzerte von euch erleben konnte, möchte ich mich für diese Momente ganz besonders bedanken. Die Energie, die ihr auf das Publikum übertragen habt, hat mich voll ergriffen und ich hätte gerne weitere Konzerte mit euch erlebt. Auch pressetechnisch war die Zusammenarbeit bisher wirklich toll und ich freue mich schon auf das Miteinander zu euren neuen Projekten. Vorerst wünsche ich euch allen eine erfolgreiche weitere musikalische Reise. Vielen Dank bis hier her, ROCK ON \m/